Bowman chce doživotí pro Draisaitla. Po návratu do NHL má udržet hvězdy

Stan Bowman byl minulý týden jmenován generálním manažerem Edmonton Oilers a viceprezidentem pro hokejové záležitosti. Nástup 51letého bosse byl ohlášen narychlo a setkal se s rozpornými reakcemi fanoušků i médií. Do NHL se vrací po téměř tříleté pauze kvůli skandálu ohledně sexuálního zneužití, k němuž došlo za jeho šéfování v Chicagu. Po příchodu do Oilers prohlásil, že jednou z hlavních priorit bude podepsat dlouhodobý kontrakt s Leonem Draisaitlem.

Organizace Oilers se při najímání manažerů nikdy neřídila osvědčenými postupy. Jejich šablona zahrnovala lidi z vlastních řad nebo manažery, kteří slavili velké úspěchy v jiných týmech a byli zrovna k mání. Mezi ně patřil i dosavadní šéf Ken Holland, který kdysi vybudoval vítěznou dynastii v Detroitu, v Edmontonu působil posledních pět sezon a po dohodě už neprodloužil smlouvu.

„Věřím, že jeho bohaté zkušenosti a prokazatelné úspěchy v této roli, spolu s důležitou prací, kterou vykonal v době, kdy byl mimo hru, odpovídají našemu cíli být nejlepší,“ pravil po Bowmanově jmenování generální ředitel hokejových operací Jeff Jackson. „Máme stejný pohled na to, kde se jako tým nacházíme a co je třeba udělat pro dosažení dalšího titulu ve Stanley Cupu.“

Jacksona tým najal loni poté, co přes deset let zastupoval jako agent Connora McDavida. Oilers v minulé sezoně dělilo od triumfu ve finále play off jediné vítězství. Mnozí fanoušci nedovedou pochopit, proč Jackson završil skvělý ročník tak kontroverzním tahem.

Mluvilo se taky o jiných kandidátech. Patřil mezi ně Jason Botterill, jenž působil jako GM v Buffalu, pracoval pro Pittsburgh a Seattle. Bývalý gólman Sean Burke byl už předloni na radaru Vancouveru. Keith Gretzky v Oilers dělá devět let asistenta GM, před pěti lety se mladší bratr Wayna Gretzkyho po vyhazovu Petera Chiarelliho přechodně zhostil hlavní role, než přišel Ken Holland. Jeho syn Brad řídí v klubu skauty. Taky on patřil mezi zmiňovaná jména, podobně jako Mark Hunter a Mathieu Darche, jenž pracuje pro Tampu.

Bowman má nejvíc úspěchů. Mylně bývá označován za architekta vítězného mužstva Chicaga, stejně ho označili i na webových stránkách Oilers. V Blackhawks působil 20 let a za jeho panování Blackhawks získali Stanley Cup v letech 2010, 2013 a 2015. Pilíře vítězného celku jako Jonathan Toews, Patrick Kane, Duncan Keith či Marián Hossa však přivedl jeho předchůdce Dale Tallon. Bowman povýšil v roce 2009, kdy už byli na soupisce.

Jackson hledal někoho, kdo se vyznal v analytice a měl zkušenosti s rozvojem hráčů, což jsou dvě oblasti za Hollandovy vlády často považované za slabiny. V první není Bowman neználek, ovšem v porovnání s jinými manažery žádná hvězda. Ve druhé je vyloženě slabý. Bývá mu vyčítáno, jak naložil se skvostným týmem Chicaga. Musel se potýkat s nástrahami platového stropu, nicméně z jeho výběrů v draftu vyrostlo jen pár výrazných hráčů: Brandon Saad, Teuvo Teräväinen, Ryan Hartman, Nick Schmalz, Alex DeBrincat, Alex Vlasic. Až na posledního z nich byli navíc všichni vyměněni. Další dostali pořádnou šanci až jinde. Jako Gustav Forsling na Floridě.

„Neschopnost Blackhawks udržet příliv kvalitních talentů byla hlavním důvodem, proč tým klesl až na dno NHL. Může totéž potkat i Oilers, kteří před měsícem dělilo od Poháru jediné vítězství?“ ptali se na webu The Athletic. Bowman ale má své přednosti. Patří mezi ně schopnost získat kvalitní volné evropské hráče.

„Artěmij Panarin, Erik Gustafsson, Michal Kempný , Jan Rutta , David Kämpf, Dominik Kahun, Dominik Kubalík a Pius Suter přišli z Evropy a okamžitě se prosadili,“ vypočítával Mark Lazarus na The Athletic. Někteří byli krátkodobým řešením kvůli platovému limitu. Ovšem právě na tomhle hřišti se Oilers nedařilo. Možná nakupovali ve špatných obchodech, případně volní hráči dávali přednost jiným destinacím. I kvůli klimatu, daním, délce letu domů.

Oilers kromě toho čeká rozhodování ohledně tří zásadních opor. Leonu Draisaitlovi a Evanu Bouchardovi po příští sezoně vyprší smlouvy, Connoru McDavidovi v létě 2026. Nejnaléhavější případ je Draisaitl, jenž může prodloužit už teď. „Leon jako velká hvězda patří k prioritám. Chci, aby v Oilers zůstal na doživotí,“ prohlásil Bowman. Jeho bilance při vyjednávání klíčových smluv však vypadá mizerně. Nicméně Jackson může pomoct coby dlouholetý úspěšný agent.

Syn legendárního Scottyho Bowmana rezignoval na funkci generálního manažera Chicaga v říjnu 2021 poté, co nezávislé vyšetřování ukázalo, že vedení klubu v roce 2010 dostatečně nereagovalo na obvinění, že tehdejší videokouč Brad Aldrich sexuálně napadl hráče Kylea Beache. Edmonton zaměstnal Stana Bowmana dva týdny poté, co dostal povolení k návratu do NHL. Body získal i díky podpoře Sheldona Kennedyho, který se sám jako mladý hráč stal obětí zneužívání a dodnes se výrazně angažuje. Volba však rozzuřila část fanoušků, což bylo v příkrém rozporu s nadšením z letošní jízdy do finále Stanley Cupu.

V Edmontonu bude Bowman pod obrovskou kontrolou. Není však sám. Jiné týmy NHL by nezavadily o týpky jako Evander Kane a Corey Perry. Jake Virtanen se předloni zúčastnil kempu několik týdnů poté, co byl shledán nevinným po obvinění ze sexuálního násilí. Bowman by klidně mohl Oilers pomoct vyhrát Stanley Cup už v příští sezoně. Vzhledem ke své minulosti a pošramocené imagem ale teprve stojí na úpatí Mount Everestu.

Generální manažeři Oilers Bill Hunter 1971-76 (WHA) Bep Guidolin 1976-77 (WHA) Brian Conacher 1977-78 (WHA) Larry Gordon 1978/79 (WHA)-1979/80 Glen Sather 1980-2000 Kevin Lowe 2000-2008 Steve Tambellini 2008-13 Craig MacTavish 2013-15 Peter Chiarelli 2015-2018/19 Keith Gretzky 2018/19 (přechodně) Ken Holland 2019-24 Jeff Jackson 2024 (přechodně) Stan Bowman 2024 - ?

