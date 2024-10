Hašek o Buffalu v Praze: Se mnou to nic nedělá! NHL je reklamou na válku

NHL v Praze? Velká událost i pro bývalé hráče a ikony. Útočník Patrik Eliáš je součástí všech aktivit New Jersey Devils. A co nejslavnější legenda Buffalo Sabres? „Jde to úplně mimo mě,“ odpovídá na dotaz webu iSport.cz bývalý brankář Dominik Hašek, který potvrzuje svůj dlouhodobý postoj. „Odmítám podporovat ligu, která je reklamou na ruskou válku,“ hlásí zřejmě nejlepší gólman historie, jenž v Buffalu prožil nejkrásnější část kariéry.

Za klub ze státu New York odchytal 491 zápasů v základní části, dalších 68 přidal v play off. Dotáhl je do finále Stanley Cupu, což byl nejlepší počin v historii organizace. Šestkrát v jejich dresu získal Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře NHL. Ale jeho jméno v souvislosti s NHL v Praze hledáte marně.

Buffalo začne sezonu v Praze. Co to s vámi dělá?

„Vůbec nic.“

Opravdu ne?

„Tedy takhle – domluvili jsme se, že se s pár lidmi soukromě sejdeme. Bude kratší schůzka. Ale tím to pro mě začíná i končí. V žádném případě nechci dělat propagaci samotnému zápasu. Je mi jasné, že když NHL vybírala mužstva, tak zvolila týmy, kde nehraje žádný Rus. Nebo aspoň to tak vypadá. Ale to mi nestačí.“