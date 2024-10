Eliáš: Do USA už moc nejezdím, kvůli Slavii. Ovečkin ještě rekord nepřekoná

Pod stropem Prudential Center visí jeho dres s číslem 26. To jako pocta za odvedené služby. S Devils ho pojí doživotní láska. V Česku sice aktivně spolupracuje s prvoligovou Slavií, ale o NHL si neustále drží dokonalý přehled. V O2 areně bude v rámci NHL Global Series jedním z hlavních ambasadorů.

V Praze se představí Devils, vaše srdcová záležitost. Co to s vámi dělá?

„Mají mě na seznamu na různé aktivity, jsem pozvaný na týmovou večeři, na trénink. Za to jsem rád. Nejvíc se ale těším na samotný zápas, to je pro mě primární. Na atmosféru, na plnou halu. A pochopitelně na předvedenou hru. Jak se Devils povede pod novým trenérem, jak si sedne skladba mužstva.“

Začínat mimo Ameriku je vždycky specifické, že?

„Nebudou asi v optimální pohodě, protože jsou to trochu jiné podmínky, náročné cestování. Buffalo je v Evropě o dost dřív, hráli předtím v Německu, kluci z New Jersey dorazili na poslední chvíli. Pár tréninků, rychle dva zápasy, a zase zpátky.“

Může cesta do Evropy fungovat pro váš někdejší klub jako teambuilding?

„Ano. V tomto ohledu je jistě lepší, když hrají venku. Tým se víc semkne, kluci spolu tráví hodně času, jsou spolu i mimo led. Také nový kouč to takhle musí brát, že se jedná o ideální příležitost, jak se mužstvo může naladit na stejnou notu.“

Tým nově vede Sheldon Keefe, který dlouho působil v Torontu. Co od něj očekáváte?

„Jsem