Canes ztratili opory, Nečas cítí šanci: Chci, aby se o mě kouč mohl opřít

Výrazný klub v červené a bílé motá už pár let NHL. Carolina si zakládá na velké aktivitě, pohybu, časté střelbě. Před sezonou vepředu oslabila, odešli bodoví hráči. Prodloužila ale smlouvu s extrémně motivovaným Martinem Nečasem. „Ale jestli budu lepší, než jsem byl, a pár dalších kluků to bude mít stejně? Neměli bychom nikam padat,“ chce český útočník naložit tlak i na sebe. A jednou odpovědí musel dokonale potěšit trenéra Brind'Amoura.

Jedna věc se v predikcích před startem NHL změnila. Roky platilo, že Carolina patřila k širšímu okruhu kandidátů na Stanley Cup. Málokdo ji vypálil jako číslo jedna, ale nahoře se držela. Teď je v jiné situaci. Necítíte ji takhle vysoko. Pojetím hokeje je to takový Mountfield HK v nejlepší lize světa. Do její výbavy patří držení puku hodně daleko od branky a mraky střel.

Hurricanes to v základní části funguje, v play off hůř. Nebo hůř... Drží sérii šesti postupů do boje o Stanley Cup, dvakrát se vytáhla mezi čtyři nejlepší, to znamená, že hrála finále konference. Ale nikdy nebyla tak dobrá, aby se dostala stříbrnému pokladu vyloženě nadosah.

„Minulý rok jsme měli tým, od kterého všichni čekali, že vyhrajeme Stanley Cup, ale nevyšlo nám to. Teď na papíře nevypadáme třeba tak silně,“ připustil i Martin Nečas, který nakonec v klubu prodloužil smlouvu o dva roky.

Jen je z něj cítit, jak by klubové ambice Canes chtěl uchopit jako vlastní misi: „Ale jestli budu lepší, než jsem byl, a pár dalších kluků to bude mít stejně? Neměli bychom padat nikam dolů.“

Hodně chtěl větší prostor i zodpovědnost. Proto se podpis kontraktu s ním tak táhl.