Další gól Pastrňáka. Hertl porazil bývalý klub, Gudas padl s Chytilem

David Pastrňák přispěl v NHL gólem a přihrávkou k výhře hokejistů Bostonu 4:3 v prodloužení nad Torontem. Vítězství podpořil asistencí Pavel Zacha. Lukáš Dostál neodvrátil třiceti zákroky prohru Anaheimu 1:2 na ledě New York Rangers, za které si připsal asistenci Filip Chytil. Tomáš Hertl pomohl dvěma přihrávkami k vítězství Vegas 7:3 nad San Jose. Na straně poražených inkasoval Vítek Vaněček sedmkrát ze 42 střel.

Petr Mrázek pustil tři branky z 29 střel při prohře Chicaga 2:4 v Dallasu. Martin Nečas připravil první gól Caroliny, jež zvítězila v Seattlu 4:1.

Boston prohrával 0:1 a 1:2, přičemž poprvé vyrovnal v přesilové hře díky trefě Pastrňáka. Český útočník skóroval pošesté v sezoně ze své typické parkety v levém kruhu a zakončil kombinaci Pavla Zachy a Brada Marchanda.

Boston byl blízko výhře už v základní hrací době, ale Auston Matthews poslal zápas trefou v předposlední minutě do prodloužení. Hostující kanonýr se ale poté podepsal chybou i pod rozhodující akci. Při hře ve třech vystihl Pastrňák v útočném pásmu přihrávku Matthewse, naznačil střelu, ale přihrál Marchandovi. Kapitán Bostonu na první pokus neuspěl, ale z dorážky zařídil domácím bonusový bod.

V New Yorku platil bezbrankový stav až do 45. minuty, než překonal Dostála ranou z mezikruží Ryan Lindgren. Po Chytilově akci padl druhý gól. Český útočník mohl u pravé tyčky zakončovat, což očekával i Dostál a skokem chtěl zmařit šanci. Chytil se ale vydal k zadnímu mantinelu a přihrál Kaapo Kakkovi. Ten ještě vylepšil akci pasem na Williama Cuylleho a ten zakončil do prázdné branky.

Anaheim už jen zdramatizoval utkání v 53. minutě trefou Olena Zellwegera. Dostál byl za svůj výkon vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

Hertl bodoval potřetí v řadě a během série vstřelil tři góly a na čtyři přihrál. Zkušený centr si proti svému bývalému klubu připsal obě přihrávky u branek Bretta Howdena, který zvyšoval v 17. minutě na 3:0 a v závěru stanovil konečnou podobu výsledku. Při první gólové akci jej Hertl našel křížným pasem volného u pravé tyčky. Při druhé český útočník vybojoval u hrazení puk a rozjel akci, kterou zakončil Howden do prázdné branky.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:04. Zucker, 12:00. T. Thompson, 23:20. T. Thompson, 35:54. Byram, 59:13. Quinn Hosté: 14:43. DeBrincat, 23:51. Rasmussen, 31:02. Raymond Sestavy Domácí: Luukkonen (Levi) – Jokiharju, Dahlin (C), Power, Byram, Clifton, Samuelsson (A) – Tuch, T. Thompson (A), Peterka – Quinn, Cozens, Kulich – Greenway, McLeod, Zucker – Lafferty, Krebs, Malenstyn. Hosté: Lyon (Talbot) – Seider, Edvinsson, Petry, Chiarot (A), Holl, E. Gustafsson – Raymond, Larkin (C), DeBrincat – Kane, Compher, Tarasenko – Rasmussen, Copp (A), Fischer – Berggren, Kasper, Veleno. Rozhodčí Luxmore, Blandina – Berg, Brisebois Stadion KeyBank Center, Buffalo Návštěva 15 017 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:18. Couturier, 03:51. Seeler, 38:16. Mičkov, 44:55. Konecny, 48:26. Couturier, 57:36. Ristolainen, 59:00. Couturier Hosté: 34:54. Faber, 35:27. M. Foligno, 39:57. Eriksson Ek, 42:18. M. Foligno, 53:28. Middleton Sestavy Domácí: Ersson (Fedotov) – Sanheim, E. Johnson, Drysdale, Seeler, Ristolainen, Zamula – Mičkov, Couturier (C), Konecny (A) – Hathaway, Frost, Tippett – Foerster, Poehling, Laughton (A) – Farabee, Cates, Deslauriers. Hosté: Gustavsson (M. Fleury) – Faber, Middleton, Bogosian, Brodin, Chisholm, Merrill – Zuccarello, Rossi, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek (A), M. Johansson – Trenin, Gaudreau, M. Foligno (A) – Öhgren, Chusnutdinov, Lauko. Rozhodčí Rooney, Hebert – Tobias, Hughes Stadion Wells Fargo Center, Philadelphia Návštěva 18 238 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:52. Clarke, 33:10. Edmundson, 41:09. Edmundson Hosté: 35:56. Keller, 49:47. L. Cooley Sestavy Domácí: Kuemper (Rittich) – Spence, M. Anderson, Gavrikov, Burroughs, Edmundson, Clarke – Byfield, Kopitar, Kempe – Fiala, Danault, Moore – Foegele, Turcotte, Laferriere – Andre Lee, Lewis, Jeannot. Hosté: Ingram (Vejmelka) – Sergačjov, Kesselring, Cole, Lamoureux, Koljačonok, Bortuzzo – Keller, Hayton, Schmaltz – Guenther, L. Cooley, Doan – Maccelli, Crouse, Bjugstad – McBain, Stenlund, Kerfoot. Rozhodčí Dunning, Sutherland – Knorr, Baker Stadion Crypto.com Arena, Los Angeles

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:57. Pastrňák, 32:38. Brazeau, 33:14. Kastelic, 62:26. Marchand Hosté: 20:35. Knies, 27:44. Rielly, 58:43. Matthews Sestavy Domácí: Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Lohrei, Carlo, H. Lindholm, Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm, Zacha – Poitras, Coyle, Marchand (C) – Brazeau, M. Geekie, Frederic – Koepke, Kastelic, Beecher. Hosté: Stolarz (Woll) – Ekman-Larsson, Rielly, C. Tanev, McCabe, Myers, Benoit – Marner (A), Matthews (C), Knies – Nylander, Domi, McMann – N. Robertson, Tavares (A), Pacioretty – Reaves, Kämpf, Lorentz. Rozhodčí Rehman, L'Ecuyer – MacPherson, McNamara Stadion TD Garden, Boston Návštěva 17 850 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:34. J. Evans, 21:12. Dach, 34:04. Newhook, 45:19. Caufield, 56:49. Armia Hosté: 21:33. Parayko, 24:04. Neighbours Sestavy Domácí: Montembeault (Primeau) – Matheson (A), Savard, Hutson, Mailloux, Struble, Xhekaj – Caufield, Suzuki (C), Dach – Josh Anderson, J. Evans, Gallagher (A) – Armia, Newhook, O. Kapanen – Pezzetta, Dvorak, Heineman. Hosté: Binnington (Hofer) – R. Suter, Parayko (A), Broberg, Faulk (A), Perunovich, P. Joseph – Saad, B. Schenn (C), Neighbours – Texier, Bučněvič, Kyrou – Z. Bolduc, Holloway, M. Joseph – Toropčenko, Faksa, Sundqvist. Rozhodčí Lambert, Rank – Kelly, Smith Stadion Bell Centre, Montreal Návštěva 21 105 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:27. Chaffee, 42:26. Point, 43:10. C. Geekie Hosté: Sestavy Domácí: Vasilevskij (J. Johansson) – Hedman (C), Moser, McDonagh (A), Černák, Lilleberg, Perbix – Guentzel, Point, Kučerov (A) – Hagel, Cirelli, C. Geekie – Eyssimont, Paul, Chaffee – Girgensons, Glendening, Atkinson. Hosté: C. Lindgren (L. Thompson) – Chychrun, Carlson (A), Fehérváry, McIlrath, Sandin, T. van Riemsdyk – Protas, D. Strome, Ovečkin (C) – McMichael, Dubois, Wilson (A) – Mangiapane, Lapierre, Vrána – Duhaime, Dowd, T. Raddysh. Rozhodčí Brenk, MacDougall – Barton, Gawryletz Stadion Amalie Arena, Tampa Návštěva 19092 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 44:13. R. Lindgren, 51:54. Cuylle Hosté: 52:38. Zellweger Sestavy Domácí: Quick (Šesťorkin) – Fox (A), K. Miller, Trouba (C), R. Lindgren, Schneider, Z. Jones – R. Smith, Zibanejad, Kreider – Lafrenière, Trocheck, Panarin (A) – Kakko, Chytil, Cuylle – Brodzinski, Carrick, Edström. Hosté: Dostál (Reimer) – Gudas (C), LaCombe, Dumoulin, Mintjukov, Zellweger, Fowler (A) – Fabbri, Leo Carlsson, C. Gauthier – Terry, R. Strome, Vatrano – Killorn (A), Lundeström, Zegras – Leason, McTavish, McGinn. Rozhodčí Kea, Charron – Deschamps, Shewchyk Stadion Madison Square Garden, New York Návštěva 18 006 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:28. Backlund, 37:28. Andersson, 44:19. Kadri Hosté: 01:51. Ehlers, 17:36. Connor, 41:01. Samberg, 56:16. Perfetti, 58:46. Appleton Sestavy Domácí: Wolf (Vladař) – Andersson (A), Bahl, Miromanov, Weegar (A), Pachal, Hanley – Kuzmenko, Kadri, Šarangovič – Coleman, Backlund (C), Zary – Mantha, Pospíšil, Huberdeau (A) – Klapka, Kirkland, Lomberg. Hosté: Comrie (Hellebuyck) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, C. Miller, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Ehlers, Naměstnikov, Perfetti – Appleton, Lowry (C), Niederreiter – Iafallo, Kupari, M. Barron. Rozhodčí Hanson, Beach – Mills, Cormier. Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary Návštěva 16 886 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:32. Cholowski, 06:01. Palmieri, 11:41. Nelson Hosté: 13:27. Reinhart, 26:38. M. Tkachuk, 38:16. Samoskevich, 46:19. Bennett, 49:49. M. Tkachuk, 57:43. Forsling Sestavy Domácí: Varlamov (Sorokin) – Pulock, Pelech, Dobson, Cholowski, Mayfield, Reilly – Barzal, Horvat (A), Holmström – Palmieri, Nelson (A), Cyplakov – Engvall, Pageau, Anders Lee (C) – Martin, MacLean, Cizikas. Hosté: Knight (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, Kulikov, Mikkola, A. Boqvist, Schmidt – M. Tkachuk (A), Bennett, Verhaeghe – Reinhart, Lundell, Luostarinen – Rodrigues, J. Boqvist, Greer – Giles, Samoskevich, Balinskis. Rozhodčí Sandlak, McIsaac – Nansen, Daisy Stadion UBS Arena, New York Návštěva 15 807 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:40. F. Forsberg, 40:26. Cole Smith, 44:09. A. Carrier, 61:44. Marchessault Hosté: 23:53. Marčenko, 26:42. Aston-Reese, 43:07. Werenski Sestavy Domácí: Wedgewood (Saros) – Josi, Skjei, A. Carrier, Lauzon, L. Schenn, Del Gaizo, Fabbro – Nyquist, O'Reilly, F. Forsberg – Marchessault, Sissons, Stamkos – Evangelista, Novak, Jankowski – Cole Smith, McCarron, L'Heureux. Hosté: Tarasov (Merzļikins) – Provorov, Werenski, Severson, Christiansen, Harris, J. Johnson – Marčenko, Monahan, Sillinger – Pyyhtiä, Fantilli, Činachov – Labanc, Kuraly, J. van Riemsdyk – Olivier, Danforth, Aston-Reese. Rozhodčí Furlatt, Samuels-Thomas – Suchánek, O'Quinn Stadion Bridgestone Arena, Nashville

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:17. Dadonov, 34:45. Benn, 48:50. Duchene, 59:42. Duchene Hosté: 49:35. Donato, 54:15. Bedard Sestavy Domácí: Oettinger (DeSmith) – Heiskanen, Dumba, Harley, Ljubuškin, Lindell, Lundkvist – J. Robertson, Hintz, Stankoven – Benn, W. Johnston, Dadonov – Marchment, Duchene, Seguin – Steel, Bourque, Blackwell. Hosté: Mrázek (Commesso) – A. Vlasic, S. Jones, Murphy, Kaiser, Allan, Brodie – N. Foligno, Bedard, Teräväinen – Hall, Kurashev, Bertuzzi – Michejev, Dickinson, Donato – Maroon, Reichel, Craig Smith. Rozhodčí Stadion American Airlines Center, Dallas

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:06. E. Pettersson, 24:49. Sherwood, 25:11. J. Miller, 29:58. Bains Hosté: 07:48. Beauvillier, 21:56. Rust, 53:22. Malkin Sestavy Domácí: Lankinen (Šilovs) – Q. Hughes (C), Hronek, Soucy, Myers (A), Brännström, Desharnais – DeBrusk, J. Miller, Boeser – Höglander, E. Pettersson (A), Garland – Heinen, Blueger, Sherwood – Bains, P. Suter, Sprong. Hosté: Nedeljkovic (Blomqvist) – M. Pettersson, Letang (A), Grzelcyk, E. Karlsson, Graves, St. Ivany – D. O'Connor, Crosby (C), Rust – Bunting, Malkin (A), Rakell – Beauvillier, Eller, Puustinen – Hayes, Acciari, Puljujärvi. Rozhodčí McCauley, Skilliter – Gibbons, Murchison Stadion Rogers Arena, Vancouver Návštěva 18748 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:57. Pearson, 03:47. Eichel, 16:46. Howden, 31:10. W. Karlsson, 39:26. Dorofejev, 51:10. Stone, 57:07. Howden Hosté: 30:13. Granlund, 39:41. Sturm, 53:32. Kunin Sestavy Domácí: Samsonov (Hill) – Hanifin, Pietrangelo, McNabb, Korczak, Theodore, Whitecloud – Barbašev, Eichel, Stone – Howden, Hertl, Dorofejev – Pearson, W. Karlsson, Holtz – Brisson, N. Roy, Kolesar. Hosté: Vaněček (Blackwood) – Walman, Ceci, Ferraro, Rutta, Thrun, J. Thompson – Guščin, Granlund, Toffoli – Eklund, Wennberg, Zetterlund – Goodrow, W. Smith, Dellandrea – Grundström, Sturm, Kunin. Rozhodčí Hamilton, Chmielewski – Flemington, Hunt Stadion T-Mobile Arena, Las Vegas Návštěva 17 686 diváků