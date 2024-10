Lauko o začátcích v Minnesotě i trejdu. Kostým? Brnění vážilo 20 kilo, říká

Jeho hokej je heavy metal. Nevydržíte jen tak sedět a koukat, když sledujete, jak Jakub Lauko dělá svoji práci. Dravec z Chomutova spouští emoce. Boston ho vyměnil do Minnesoty a on dostal důležitou práci navíc. Pořád zůstává u svého stylu, že dovede spustit na ledě pořádný binec. Nohy zásadně nikdy nevypíná. „K tomu je potřeba být i tvrdý, občas se poprat, když na to přijde,“ říká v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz. A je taky králem halloweenských večírků, nikdo neměl děsivější masku než on. Jen vám prozradí jeden podstatný handicap svého kostýmu.

Minnesota vyrazila na trip na Floridu. Panthers zlikvidovala 5:1 a v noci na dnešek ji čekal zápas v Tampě. Wild mají mužstvo plné talentu, který se mění v kvalitu. Proto by do dvou let mohli patřit mezi uchazeče o Stanley Cup. Čtyřmi výhrami ze šesti zápasů ukázali, že sílu mají už na podzim 2024. „Zatím hrajeme skvěle, není na co si stěžovat. Začátek se nám povedl,“ přikývne Jakub Lauko.

Éra, kdy bojoval o šanci v Bostonu je pryč. V létě uslyšel, že se stěhuje. Novým týmem je místo, kde najdete zhruba deset tisíc jezer, hokej na univerzitě se hraje od roku 1895. No a stát Minnesota má nejvíc registrovaných hokejistů ve Spojených státech.

Minnesota o sobě hrdě hlásí, že se jedná o stát hokeje. Zvykl jste si v něm už?

„Byla to pro mě první změna v NHL, poprvé jsem odešel do jiné organizace. Na začátku to byla hlavně zvykačka, že jste prostě někde jinde. Ale kluci v kabině jsou skvělí, servis od kustodů přes fyzioterapeuty až po trenéry je na ohromné úrovni. Takže nakonec to byla lehká změna, protože se všichni snažili, ať mám všechno co nejsnadnější.“

Když se řekne Minnesota, asi naskočí lesy, jezera, tisíce lidí, až všechna voda venku zamrzne a oni začnou hrát venku hokej. Jak působí na vás?

„Kluci mě pořád připravují na zimu, že až začne, bude drsná. Takže na ni se chystám. (usměje se) Ale snad to tak náročný nebude.“

Teplotu tam máte pořád nad 20 stupni. Závějím a kruté zimě se asi teď věří těžko.

„Právě jsem si říkal, že na extra zimu to nevypadá. No ale je mi jasný, že se to rychle změní.“