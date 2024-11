Connor Mc1000! Superstar překonala i legendu československého hokeje

Obletovaný McDavid odsunul z dlouhodobě držené čtvrté příčky bratislavského rodáka a legendu československého hokeje Petera Šťastného, jenž ke zkompletování úctyhodné bilance potřeboval 682 partií.

A ano, sedmadvacetiletý McDavid zapsal bájnou tisícovku dříve i než Jaromír Jágr, tomu se to podařilo v utkání č. 763, nyní jde o čtrnáctý nejhbitější počin historie slavné ligy. Z Čechů na stejnou kótu vystoupal už jen Patrik Eliáš, ikona New Jersey Devils.

Zámořská soutěž eviduje celkem 99 hokejistů s ceněnou tisícovkou kanadských bodů. „V prvé řadě je to fantastický úspěch,“ gratuloval Kanaďanovi jeho dlouholetý kumpán Ryan Nugent-Hopkins. „Stát se čtvrtým nejrychlejším v historii NHL jen ikonický počin, dosáhnout toho v nové éře je pozoruhodné. Být toho součástí byla a nadále bude velká zábava,“ líčil.

Je symbolické, že McDavidovi na jubilejní bod nahrál jeho věrný hokejový druh Leon Draisaitl. Stalo se tak ve druhé třetině v brejku dva na jednoho. Německému útočníkovi by nejspíš bylo líto, kdyby u historické chvíle nebyl zrovna on, součást věhlasného a úderného tandemu, který už pár let opanovává nejvyšší příčky produktivity NHL. Vlastně by to bylo i dost zvláštní.

Syn rodáka z Karviné Petera Draisaitla byl osobně zainteresován u neuvěřitelné porce 44 procent McDavidových bodů. Z celé tisícovky (nyní už 1001 bodů) byli společně přítomni u 445 gólů. McDavid doručil do cíle 135 asistencí Draisaitla, 192 tref branek německého útočníka mělo nahrávku McDavida, u 118 gólů asistovali společně.

McDavid je čtvrtým nejmladším hráčem (27 let, 306 dní), jenž dosáhl 1 000 bodů a nejmladším od února 1993, kdy kapitán Detroitu Steve Yzerman zaznamenal jubilejní bod proti Buffalu.

Počet utkání na 1000 bodů v NHL