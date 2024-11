Šílenost v NHL! Vlastňák jak z partesu. Nejhorší kiks a skvělá reakce týmu

Že si útočník Brayden Point, hvězda Tampa Bay Lightning, připsal hattrick? No a co. Na tom není nic zvláštního. Ale má to háček. Podívejte se na jeho třetí zásah! Gól totiž vůbec nevstřelil. Nevídaným způsobem si puk do vlastní brány poslal Charlie Lindgren, gólman Washington Capitals. Chtěl puk poslat na zadní mantinel, jak se to dělá, ale nekompromisně se trefil do vlastní brány (podívejte se ve videu). A jeho tým prohrával ve 48. minutě 3:4. „Nejhorší chyba, kterou jsem kdy udělal,“ kál se pak. Ale Capitals i tak potom vyhráli.