Skaut Oilers i o Jiříčkovi: Máme rádi vysoké kluky. Chystá se výměna?

Zůstane, nebo půjde pryč? O výměně Davida Jiříčka se mluví delší dobu, možná je na spadnutí. Mezi uchazeče měl patřit i Edmonton. Milan Tichý jako šéf evropského skautingu Oilers nemá s trejdy do činění, ale pracoval pro Blue Jackets a před dvěma lety byl u toho, když českého beka draftovali jako šestku v prvním kole. „Buď podle nich není zralý, nebo čekají, co kdo nabídne, žádná třetí možnost neexistuje,“ soudí o napětí kolem Jiříčka.

Nový generální manažer Columbusu Don Waddell oznámil, že o budoucnosti 20letého zadáka se brzy rozhodne. Hodil by se David Jiříček do Edmontonu, o němž se tolik mluví? Milan Tichý ho jako evropský skaut dobře zná. Jaké jsou priority Oilers a kdo z Čechů se ocitl na radaru? I o tom mluvil pro deník Sport a iSport.

David Jiříček jako by se vrátil na začátek. Počítají s ním, nebo by byla lepší výměna?

„Pamatuju, jak náš bývalý GM Ken Holland říkal: ‚Raději o rok víc na farmě, než někoho urychlit a zkazit ho.‘ Nový GM Columbusu možná razí tuhle cestu. Četl jsem i spekulace o výměně, ale s tím nemám nic společného. Na to mají kluby, se mnou tohle nikdo řešit nebude. Jiříčka jsem neviděl dva roky, znám ho z minulosti. Možná to ještě není ono. Philipu Brobergovi u nás taky trvalo, než se prosadil. Vytáhli ho na play off a hrál výborně. Pak si ho vzalo St. Louis.“

Jiříček špatně kousal, když ho v minulé sezoně poslali na farmu. Uškodilo mu, že si stěžoval?