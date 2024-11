Voráček o českých hvězdách: Pasta? Zbytečné plašení. Neči peníze dostane

Jednoho plejera velebí a druhého rozhodně nezatracuje. Jakub Voráček pro deník Sport a iSport.cz rozebírá aktuální počínání Martina Nečase a Davida Pastrňáka v NHL, tedy dva odlišné starty do sezony. Zatímco útočník Caroliny rozjel životní ročník, u bostonského esa se v zámoří i v Česku řeší, co je za problém. „Neděje se nic,“ reaguje 35letý bývalý renomovaný útočník a věci dává do souvislostí. A to u obou tuzemských hvězd.

V noci na čtvrtek Carolina hostí NY Rangers, Martin Nečas bude chtít potvrdit své kralování z pozice lídra produktivity NHL. To v Bostonu udeřily nepříjemné časy, Bruins marně hledají tvář, vyhodili oblíbeného trenéra, mají starosti sami se sebou. Ideální chvíle oslovit Jakuba Voráčka , jenž v NHL prožil sladké i hořké chvíle. V Nečasově případě poutavě rozebírá například přesilovku Hurricanes.

Kolik bodů na konci ročníku prorokujete Martinu Nečasovi?

„Upřímně, já nevím, jestli je to u něj všechno o bodech. Vím, na co se ptáte, ale já se na to dívám trochu jinak. Pokud Neči vydrží hrát v tomhle laufu a zodpovědnost bude stát na něm, stane se nezpochybnitelným lídrem týmu. Vnímám na něm, že si přenesl momentum z mistrovství světa do začátku nové sezony. Vyzrál, nachází se v hokejovém primu a podává jasné důkazy, že tyhle výkony měl v sobě už několik posledních let, akorát neměl možnost je ukazovat, protože nebyl tolik využívaný.“

Což není snadné ustát.

„Ne každý to v sobě dokáže potlačit. Vnitřně jste přesvědčený, že máte na to hrát první lajnu a první přesilovku, ale nedostává se vám to. Neči měl právo dostat adekvátní prostor už dřív, ale vydržel to, šlapal dál, což ukazuje mimo jiné i na to, že ho hokej strašně moc baví. Na první pohled vidíte, že v mančaftu mají pohodu, na přesilovce má k sobě parťáka, s nímž si ohromně rozumí. Na ledě i mimo něj.“

Shayne Gostisbehere. Však ho dobře znáte z Philadelphie.

„Ano. Gost je hodně šikovný, s Nečim mají mezi sebou chemii. Celá přesilovka jim kliká, je na takové úrovni, že vám může udělat kariéru. Přesilovka je strašně důležitá, děláte v ní nejvíc bodů. Hru čtou a vnímají stejně, což je základ. Já vždycky tvrdil, že je klíčové mít pět nebo šest zajetých šablon, v zápase si pak vytáhnete zrovna tu, kterou potřebujete nebo na jakou si věříte. Podle toho, jak se vám rozestaví soupeř na oslabení. Jakmile vaše pětka navnímá, že Neči