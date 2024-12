Kubalík čeká na telefon z Ameriky. Komu by se mohl hodit? A co Sparta?

Ve smlouvě ve švýcarském Ambri-Piotta si vymínil klauzuli směrem k NHL. Pokud se do 15. prosince některý z klubů ozve, sbalí si Dominik Kubalík tašky a poletí. Termín se ale neúprosně blíží a okolo vyhlášeného střelce je ticho. „Nic moc zatím nebylo,“ přiznal. Za oceánem je přesto několik týmů, jimž by se služby českého reprezentanta mohly hodit. Kam by devětadvacetiletý odchovanec Plzně zapadnul podle redakce iSport.cz?

V celé dvaatřicítce týmů je jediný, který nasázel méně gólů. Jenže zatímco Nashville kypí zkušeností, Anaheim je v přestavbě a ověřeného střelce by mohl využít. Levé křídlo v první formaci patří Franku Vatranovi, kometa minulé sezony má ale po 37gólovém ročníku nakročeno k 19 brankám. Za ním nastupuje Alex Killorn, z něhož už se v 35 letech asi střelecká mašina nestane. I proto se Ducks radovali jen 64krát, nejlepším střelcem je osmigólový Troy Terry. Pomohla by i česká parta s kapitánem Radkem Gudasem a brankářem Lukášem Dostálem.

Jednou už to fungovalo, tak proč ne znovu? Dominik Kubalík vletěl do NHL v dresu Chicaga a hned zažil nejlepší sezonu za mořem. 30 gólů a 46 bodů se stalo maximem, k němuž se přiblížil pouze o tři roky později v Detroitu. Tým okolo hvězdného Connora Bedarda se trápí herně i gólově, podobně je na tom jen Nashville. Nejvíc branek (10) má na kontě centr Ryan Donato, druhý je kapitán Nick Foligno. Křídelníci Teuvo Teravainen, Taylor Hall a Tyler Bertuzzi jsou zatím lehce za očekáváním.

Columbus se předchozím týmům vymyká, dopředu je hladový a dal už 93 gólů. Lepší jsou jen hlavní favorité ligy. Jenže hokejista s Kubalíkovými zkušenostmi by se do kádru hodil. Vedle talentovaných mladíků jsou jedinými superhvězdami centr Sean Monahan a Zach Werenski. V útoku zůstala po tragickém úmrtí Johnnyho Gaudreaua nezacelitelná rána. Z většího prostoru střelecky těží Kirill Marčenko, Kent Johnson i Dmitrij Voronkov.

HC Sparta Praha

V posledních týdnech to rozčeřilo přestupové vody české extraligy. Do Sparty zamíří Michael Špaček a… Dominik Kubalík. Jenže zatímco první jmenovaný už dres pražského klubu obléká, druhý dál čeká na hovor z Ameriky ve Švýcarsku. Podle všeho příchod do Česka ve hře nebyl, spekulace se zrodila i na základě toho, že Kubalíka lidé viděli na pražském letišti. A i když Spartě by se střelec jeho kvalit bezpochyby hodil, možnosti se nejspíš zúžily na dvě: NHL, nebo setrvání v Ambri-Piotta.