Hrozivá šňůra pokračuje. Buffalo podesáté prohrálo, kouči dochází slova

Teď už to musí vyjít. Věta, kterou si říkají fanoušci hokejistů Buffala rok co rok při snění o postupu do play-off, začíná i tentokrát nabývat nereálných obrysů. Sabres prohráli deset zápasů v řadě, za tu dobu brali pouhé tři body a na východě jim patři předposlední příčka o bod před Montrealem. Hrozivou šňůru natáhl nedělní duel s Torontem (3:5). „Skoro mi došla slova. Je jenom na mně, abych to vyřešil. Je jenom na mně, abych kluky dostal tam, že budou vyhrávat zápasy. Na nikom jiném,“ sypal si na hlavu popel ostřílený trenér Lindy Ruff.

Buffalo přitom na ledě Toronta odstartovalo nejlepším možným způsobem. Už po minutě hry se z přesilové hry trefil Jack Quinn a jen o chvíli později na něj navázal Alex Tuch. „Na začátku jsme byli rychlí, povedlo se nám několik akcí, které nás nakoply. Přesilovka vypadala dobře, dali jsme z ní gól. Klapalo tam skoro všechno, dokud nedali první branku. Tam se to otočilo,“ hodnotil Lindy Ruff.

Maple Leafs snížili rozdíl ještě v prvním dvacetiminutovce, Sabres pak vrátil náskok druhým gólem před polovinou zápasu Quinn. Třiadvacetiletý útočník přitom posledních pět utkání sledoval jen z tribuny. Trenér ho postavil do role zdravého náhradníka, po návratu mu ale okamžitě dal prostor i na přesilovce. A dočkal se dvougólové odměny.

„Koukalo se na něj opravdu dobře. Pracuje extrémně tvrdě, chtěl zapracovat na některých věcech, povedlo se mu to a teď se nám to vyplácí,“ chválil čtyřiašedesátiletý trenér. „První gól mi dodal hodně sebevědomí. Mám pocit, že se moje hra posouvá na další level, když dám gól. Sundá to ze mě trochu tlaku a můžu hrát volněji,“ doplnil jeho slova Quinn.

Jeho druhým zásahem však hra Sabres prakticky skončila. Toronto nastřílelo tři branky za dvě minuty a 31 sekund a srazilo soupeře psychicky hodně dolů. Nepomohl ani vyžádaný oddechový čas. „Snažil jsem se je uklidnit a říct jim, že to můžeme zvládnout. Musíme to zvládnout společně a musíme věřit tomu, jak hrajeme,“ prozradil Ruff, co na střídačce zaznělo. Efekt ale nepřišel žádný. Maple Leafs si vedení pohlídali a v závěru pečetili svoje vítězství do odkryté branky. Završením čistého hattricku se o to postaral John Tavares. Trefil se z početní výhody, pět na pět i při soupeřově hře bez gólmana.

„Prostě hraju. Mám hodně důvěry ve svoji hru a v to, co dokážu, ať už je to dávání gólů nebo obecně vliv na celém ledě. Snažím se týmu pomáhat, jak nejlépe můžu. Celý život jsem byl produktivní, dával jsem góly a chci v tom pokračovat, když mám šanci,“ komentoval skromně zkušený útočník.

Na druhé straně zavládlo po parádně rozehraném duelu zklamání. Pocit, na nějž už si hráči i fanoušci Buffala musí pomalu zvykat. „Šli po nás tvrdě a my nevyhrávali dostatek soubojů. I některá naše rozhodnutí s pukem nás dostala do problémů,“ vyjmenovával trenér důvody porážky.

Ta byla už desátá v řadě. Šňůra neúspěchů odsunula Buffalo do spodních pater tabulky a nálada v mužstvu je napjatá. „Jak se z toho dostat?“ padlo po utkání od novinářů. „Prací. Jenom prací,“ odpověděl viditelně frustrovaný útočník Alex Tuch.

Po 31 odehraných zápasech vše začíná nasvědčovat tomu, že český talent Jiří Kulich si při první výraznější šanci v NHL vyřazovací boje nezahraje. Čekání Buffala na postup trvá už 13 sezon. V historii nikdo nezažil delší půst.

Těžko ale svádět neúspěchy na teprve dvacetiletého Čecha. Kulich dostává šance střídavě a z posledních čtyř startů vykřesal dva góly. V neděli proti Torontu mu patřilo místo na centru třetího útoku, kde odehrál přes 12 minut s bilancí -1 ve statistice plus/mínus.

Díky bídě Sabres by se teoreticky mohl v týmu brzy sejít s dalším svým krajanem. Lukáš Rousek číhá na šanci v AHL, se 17 body ve 26 zápasech je třetí nejproduktivnější v týmu a v posledních třech duelech bral vždycky po dvou bodech. Ve frontě na NHL jsou ovšem hodně vepředu také Isak Rosén, Brett Murray a Konsta Helenius.