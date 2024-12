Loučí se symbol věrnosti. Gudas: Je těžké vidět takového chlapa odejít

Zažil časy, kdy Anaheim pravidelně prorážel do užší špičky NHL, ale také šestileté čekání na play off. Teď ovšem Cam Fowler, symbol klubové oddanosti a věrnosti, kalifornskému celku mává. V sobotu mu zazvonil telefon s oznámením, že byl vyměněn do St. Louis, za které ještě ten den nastoupil. „V poslední dekádě patřil k hlavním součástkám tohoto týmu. Je těžké vidět takového chlapa odejít,“ loučí se s Fowlerem kapitán Ducks Radko Gudas.