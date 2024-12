Smolař Vaněček! Na střídačce schytal ránu pukem. Chybět bude několik týdnů

Hokejové štěstí se na něj už nějakou dobu nelepí. Spíš jako by podalo výpověď… Brankáře Vítka Vaněčka potkala další prekérní událost. V nedávném utkání proti Winnipegu Čech pouze vysedával na střídačce San Jose, přesto utrpěl kuriózní a poměrně vážné zranění. Vyhozený kotouč zasáhl náhradního gólmana Sharks tak nešťastně, že skončil na marodce. „Bude nějakou dobu chybět. Určitě v řádu týdnů,“ prozradil zklamaný trenér Ryan Warsofsky.

Před rokem Vítek Vaněček dostal důvěru coby jednička New Jersey pro play off. Klíčová vyřazovací část se mu ovšem tuze nevydařila. Zakončil ji s bídnou úspěšností zásahů 82,5 %. Ve statistikách maskovaných mužů, kteří za celou historii bojů o Stanley Cup absolvovali aspoň deset klání, zůstává rodák z Havlíčkova Brodu doteď druhý nejhorší.

Od té doby mezi elitou zrovna nezáří. Angažmá u Devils mu navíc v únoru ukončilo dlouhodobé zranění třísel, které zapříčinilo osmiměsíční zápasovou pauzu a vynutilo si operaci. K tomu celek z Newarku vymyslel Vaněčkův přesun k San Jose, kdy Sharks zdědili poslední rok z gólmanova kontraktu v hodnotě 3,4 milionu dolarů (zhruba 82 milionů korun).

Čerstvý start z počátku vypadal slibně. „Celý tréninkový kemp se Vítkovi vyvedl. V přestávce mezi sezonami zvládl hodně práce a do města přijel dříve, aby se ještě lépe připravil,“ cenil si hlavní kouč Ryan Warsofsky.

Optimismus postupně klesal s tím, jak se propadala Vaněčkova čísla. Za děravou obranou Sharks se dostal na průměr inkasovaných branek v hodnotě 3,84. Ještě slabší byl v tomto ohledu Cayden Primeau z Montrealu (4,7), jinak ovšem nikdo.

V průběhu listopadu Čech pro změnu scházel vinou problému v horní části těla. Další překážka na cestě. Na startu prosince pak zažil hororovou třetinu proti Tampě, soupeř během ní do sítě nasázel pět puků.

Spoluhráči vzali vinu za vysokou nálož na sebe. Přesto generální manažer San Jose Mike Grier už o tři dny později přivedl do brankoviště konkurenci v podobě Alexandara Georgijeva z Colorada. „Šlo o nabídku, která se neodmítá. Posila nám pomůže s přestavbou a přispěje k zářivější budoucnosti. Museli jsme ho vzít,“ komentoval příchod nové tváře šéf vedení.

Obdivná slova naznačila, že s Vaněčkem se jako s první volbou úplně nepočítá. Teď se navíc vinou indispozice mezi tyče hned tak nedostane. To vše v době, kdy by si měl výkony v kleci říkat o další práci v nejlepší soutěži světa. „Je to strašlivá smůla, soucítím s ním. Puk najednou vyletěl, trefil ho přímo na střídačce. Dost nešťastná situace,“ projevil lítost nad odstaveným svěřencem stratég Warsofsky.

Článek pokračuje pod příspěvkem.

Absence osmadvacetiletého brankáře a někdejšího objevu Washingtonu zároveň znamená, že se z AHL do hlavního týmu nastěhuje talentovaný Rus Jaroslav Askarov. Za záložní celek San Jose Barracuda si dosud udržoval famózní úspěšnost 93,8 % a mezi farmáři byl při srovnání všech klíčových údajů v první trojce. Aktuálně se pokusí uchopit příležitost mezi smetánkou.

Sharks do vítěze Hlinka Gretzky Cupu, jenž si během mládežnické kariéry zajistil solidní kredit, vkládají výrazná očekávání. „Věřím, že den, kdy jsme ho přivedli, bude s odstupem času vnímaný jako stěžejní pro celou organizaci,“ hodnotil letní nákup někdejší jedenácté volby draftu boss Grier.

Mezitím Vaněček musí projít další psychicky náročnou situací. Osud ho v posledních měsících nepříjemně pokouší. Mise s názvem NHL přesto stále žije.