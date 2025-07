Ahoj, Komeťáci! Mueller končí. Definitivně! Nečekané rozhodnutí, řekl Zábranský

V průběhu minulého týdne se o tom v hokejovém zákulisí začalo spekulovat, zvěstem se však nedávala patřičná váha. Pak to přišlo. Peter Mueller měl zavolat, že se do Brna nevrátí. A v neděli přišlo oficiální razítko. Americký kanonýr po 18 letech profesionální kariéry zamával hokeji. Žádný další zápas, žádná další show v podání sedmatřicetiletého střelce s výjimečným darem skórovat.

Hokejové Brno se ještě nedostalo ze smutné zprávy o skonu legendárního útočníka Josefa Černého, do toho přichází další nemilá zpráva, při níž se leckomu objeví slzy v očích. Na druhou stranu – Peteru Muellerovi se podařilo skončit na samém vrcholu, po extraligovém titulu. Právě kvůli němu se do Brna vrátil. A byť tomu málokdo věřil, malý zázrak se podařil. I díky Muellerově přispění.

V pondělí se měl hlásit v Brně na prvním tréninku na ledě, na startu přípravy extraligových šampionů. Ale místo sebe poslal Kometě vzkaz. „Ahoj, Komeťáci, doufám, že se máte přes léto všichni dobře a stále oslavujete titul. Jako já tady doma,“ řekl na úvod ve videu. „Po této sezoně jsem měl čas s rodinou a přáteli přemýšlet, co dál. Rozhodl jsem se po osmnácti letech oficiálně ukončit kariéru. Chtěl bych moc poděkovat všem svým spoluhráčům z uplynulých let, za všechny zápasy a vytvořená přátelství, městu, celému klubu. Velice vám všem děkuji za přijetí mé a celé mé rodiny. Klub i město v nás zanechaly trvalý dojem na celý život,“ poděkoval upřímně a dodal: „Vím, že to není naposledy, co jsme byli v Brně, a až ten den znovu nastane, těším se, že vás všechny znovu uvidím.“

To vypadá v budoucnu na velice působivou rozlučku. A až Brno v příštím roce otevře novou moderní arénu na Výstavišti, dá se předpokládat, že Peter Mueller u toho nebude chybět. Neměl by, protože pomohl sepsat novodobou historii úspěšného klubu.

Proč přišel konec? Referovalo se o potížích s bolavými zády, jednou z dalších zákulisních verzí bylo, že už pro sebe po letních nákupech v Kometě neviděl tolik prostoru. Anebo zkrátka usoudil, že je potřeba začít se věnovat něčemu jinému.

„Je to pro nás nečekané rozhodnutí. S Peterem jsem byl v kontaktu posledních čtrnáct dnů a jeho rozhodnutí respektuji. Samozřejmě, že nám tak vynikající hráč bude chybět. Bude těžké ho teď v této době nahradit, ale tak to prostě je. Všichni přejeme celé jeho rodině jen to nejlepší do další životní etapy. Petere, díky za vše!“ poděkoval své hvězdě majitel a generální manažer Komety Libor Zábranský.

Rodák z Bloomingtonu samozřejmě nehrál jen za Kometu, v extralize působil i ve Vítkovicích (2022-24), kde však nezanechal tak velkou stopu jako v Brně, kam přišel před sedmi roky. Mueller před štací na jihu Moravy zvládl necelé tři stovky zápasů v NHL v dresech Phoenixu, Colorada a Floridy, během 297 utkání zapsal 63 gólů a 97 asistencí.

V trikotu USA si zahrál na mistrovství světa 2008 v Quebeku, v sedmi utkáních předvedl čtyři gólové asistence. S reprezentačním výběrem do 18 let získal na mistrovství světa zlato (2005), v kategorii U20 o dva roky později bronz. „Možnost hrát na nejvyšší úrovni po dobu osmnácti let a umožnit hokeji, aby mě a mou rodinu vedl po celém světě, byly největším darem, jaký si dokážu představit. Poznávání úžasných lidí na této cestě se proměnilo v přátelství na celý život. Děkuji všem organizacím, které ve mne věřily a daly mi příležitost hrát,“ loučí se chlapík s nenapodobitelnou vizáží.

Některé milníky kariéry Petera Muellera: