Pogačar se rval o výhru i na závěr Tour, slavil ale Van Aert. Žlutý muž chválil Vingegaarda

Celkové vítězství měl v kapse, rozhodčí kvůli dešti etapu při dojezdu do Paříže neutralizovali, tak proč si ještě nezazávodit? To se prohnalo hlavou Tadeji Pogačarovi jedoucímu na žlutém kole ve žlutém dresu. Teď už jistý čtyřnásobný vítěz Tour de France ale etapový triumf neoslavil. Překazil mu to Wout van Aert. Toho mnozí obdivují za jeho všestrannost, kterou v neděli večer potvrdil. V Paříži totiž zvládl v minulosti vyhrát sprint a nyní i v postatě klasikářkou etapu. V cíli ale oba dostali pusu od svých partnerek.

Byla to velká neznámá. Jak se bude odehrávat poslední etapa Tour de France, když její závěr dostál změn? Pořadatelé totiž cílový okruh okořenili hned trojím přejezdem přes Montmartre. Úvod 21. etapy byl ale tradiční. Během neutrálního startu jeli na předních pozicích Tadej Pogačar s Jonasem Vingegaardem v druženém hovoru, který byl uvolněný tak jako fanoušci vídali v počátečních letech jejich rivality. Následovaly klasické oslavy. Jako první, ještě před skutečným startem, fotografům zapózovali jezdci UAE Emirates-XRG. Následovali je pak další.

Teprve po 22 kilometrech se peloton po všech možných oslavách, klábosení a fotografování rozjel, a to zásluhou samotného vítěze 112. ročníku. Právě Pogačar na úplném čele skupiny 160 mužů rozjel větší tempo.

Při příjezdu do Paříže už se mnozí závodníci snažili dostat před peloton a vypracovat si náskok. Ještě předtím totiž rozhodčí oznámili, že kvůli dešti ve francouzské metropoli a možnému nebezpečí na kluzkých dlažebních kostkách bude závod před nájezdem na okruh s Montmarterem neutralizován pro celkové pořadí a bude se už jen závodit o vítězství v etapě.

Při prvním výjezdu na Montmartre za to někteří pořádně vzali. Mezi ně patřil Julian Alaphilippe, za ním se držel Arnaud de Lie, které si nechtěl nechat ujet Pogačar a s ním také Wout van Aert.

Ve sjezdu, který se zdál po dešti nebezpečný, je ale dojeli i další cyklisté. Už tady však někteří naznačili své ambice pro změněnou závěrečnou etapu v Paříži. Ostatní se ale nevzdávali a čelní skupina se rozrostla při průjezdem přes Elysejská pole na 28 závodníků. Druhá část pelotonu ztrácela 16 sekund. Co však bylo pro českého fanouška pozitivní, že v přední skupině byl i Pavel Bittner s kolegou Tobiasem Lundem Andresenem.

Po prvním sjezdu od baziliky Sacre-Coeur se ale znovu rozpršelo, což také mělo vliv na další vývoj.

Při druhém výjezdu slavnou historickou uličkou držel vysoké tempo Victor Campenaerts, ještě ho ale dokázal zvýšit Pogačar, kterého se držel Ballerini a hned za ním i další. Pole se natáhlo, po chvilce se vytvořila mezera za prvními pěti závodníky, mezi kterými nechyběl Van Aert, ve sjezdu se k nim dotáhl ještě Matěj Mohorič. Silnice ale byla ve sjezdu velmi mokrá a Pogačar tak jel z čela poměrně obezřetně. Vepředu byla šestičlenná skupina: Pogačar, Ballerini, Van Aert, Matteo Trentin, Jorgenson a Mohorič. Jejich náskok byl 20 km do cíle 10 sekund a navyšoval se. Tady už bylo jasné, že na sprintery se opravdu nedostane.

Při nájezdu do posledního víc než patnáctikilometrového okruhu měli uprchlíci se žlutým mužem náskok 25 sekund. Visma zkoušela taktické hry díky tomu, že měla ve skupině dva silné klasikáře.

Jorgenson předváděl jeden nástup za druhým, aby vysílil soupeře. Na Montmartre najížděl jako první do kilometrového stoupání Pogačar, který se rychlým tempem snažil zbavit soupeřů, ti se ale drželi, v druhé půlce zůstali už jen Pogačar, Ballerini a Van Aert, který 400 metrů před vrcholem zaútočil a získával metry na Pogačara. Ve sjezdu jel Belgičan, co to šlo, navyšoval náskok na vítěze celé Tour.

„Na téhle trati jsme věděli, že to bude o nohách. Tadej byl nejsilnější, ale nechtěl a nemohl riskovat. Wout byl víc odhodlaný riskovat,“ přiblížil pak situaci v závěrečných kilometrech Mohorič.

Právě on s Ballerinim a Jorgensonem dojeli ve sjezdu slovinského fenoména.

Když Van Aertovi zbývalo do cíle 1,2 km, svěsil Pogačar nohy a jediné, o co v tu chvíli usiloval, bylo dojet bezpečně do cíle. Což se mu také povedlo. Vítězství v etapě ale slavil belgický závodník.

„Bylo to opravdu speciální, kolem trati byla neskutečná atmosféra a je skvělé vyhrát znovu tady na Elysejských polích, navíc v tak jiné etapě,“ těšilo Van Aerta.

I on přiznal, že déšť závěr hodně ovlivnil a sám byl rád, že se udržel na kole.

„V posledním stoupání jsem tam nechal úplně všechno, což byl náš plán. Chtěl jsem vyhrát i v etapách předtím, párkrát jsem byl blízko, párkrát se mi to nedařilo. Bylo těžké si pořád věřit, ale naštěstí mám kolem sebe skvělé lidi,“ vyprávěl dál vítěz sprinterské etapy v Paříži z roku 2021.

Pogačar: S Jonasem se tlačíme vzhůru

Celkovou výhru na letošní Staré dámě slaví Pogačar, který se k poslední etapě postavil jako skutečný šampion. Ani v celku Visma-Lease a Bike ale nemusí smutnit.

„Přijeli jsme sem sice i pro žlutý dres, ale nejsilnějším závodníkem tady a i na světě je Tadej. Snažili jsme se ho ubít, dostávat každý den pod tlak, za což jsem na nás pyšný. A nejedeme domů s prázdnou. Simon (Yates) vyhrál etapu, já teď taky, Jonas je druhý, vyhráli jsme týmovou klasifikaci, takže bychom na sebe měli být hrdí,“ zhodnotil Van Aert celou Tour.

Za vítěznou etapu si v cíli zasloužil pusu od manželky Sarah, stejně jako Pogačar od snoubenky Uršky Žigartové.

To a žlutý dres ho asi nabilo k závěrečnému rozhovoru po etapě. V něm prozradil, že původně neplánoval prát se někde o pozice, ale ve chvíli, kdy došlo k neutralizaci, se mu výrazně ulevilo.

„Pak jsem se našel na špici a snažil jsem se tlačit, co to šlo, ale Wout byl lepší.“

Čtvrtá výhra na Tour de France pro úřadujícího mistra světa znamená opravdu hodně. „Nemám slov, vyhrál jsem počtvrté Tour, šest let v řadě jsem na stupních. Tohohle vítězství si cením, jsem hrdý, že můžu mít na sobě žlutý dres,“ prohlásil šestadvacetiletý Slovinec, který je také historicky nejmladším čtyřnásobným vítězem.

Velkou poklonu ale vysekl i svému největšímu a v podstatě jedinému soupeři. „S Jonasem jsme si popovídali v neutrální části. Hodně se to za posledních pět let změnilo. Jsme za poslední roky na lepší a lepší úrovni, tlačíme se vzájemně vzhůru. Mám vůči němu respekt a i jemu patří gratulace za to, jak nás prověřili.“

Teď už Pogačara čekají oslavy. Jak v jeho případě budou vypadat? „Každý si slaví po svém, já si chci užít klid.“

Cyklistický etapový závod Tour de France - závěrečná 21. etapa (Mantes-la-Ville - Paříž, 132,3 km):

1. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) 3:07:30, 2. Ballerini (It./Astana), 3. Mohorič (Slovin./Bahrain Victorious), 4. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) všichni -19, 5. Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike), 6. Trentin (It./Tudor) oba -26, ...27. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -3:20.

Konečné pořadí: 1. Pogačar 76:00:32, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -4:24, 3. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora hansgrohe) -11:00, 4. Onley (Brit./Picnic PostNL) -12:12, 5. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -17:12, 6. Johanessen (Nor./Uno-X Mobility) -20:14, ...133. Bittner -5:17:44.

Bodovací soutěž (zelený trikot): 1. Milan (It./Lidl-Trek) 372, 2. Pogačar 294, 3. Girmay (Erit./Intermarché-Wanty) 232, ...52. Bittner 34.

Vrchařská soutěž (puntíkovaný trikot): 1. Pogačar 119, 2. Vingegaard 104, 3. Martinez (Fr./Bahrain Victorious) 97

Mladí jezdci (bílý trikot): 1. Lipowitz 76:11:32, 2. Onley -1:12, 3. Vauquelin (Fr./Arkéa-B&B Hotels) -11:35, ...35. Bittner -5:06:44.

Týmy: 1. Visma-Lease a Bike 232:01:32, 2. UAE Emirates-XRG -24:26, 3. Red Bull-Bora-hansgrohe -1:24:47.