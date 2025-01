Pastrňák, Stanley Cup i legendy! Ostrava uvidí velkolepý Den hokeje

Pátek a sobotu si v kalendáři zatrhněte červenou barvou. Chystá se velkolepá akce, při níž zblízka ochutnáte NHL, nejslavnější hokejovou ligu planety. Na vlastní oči uvidíte i slovutný Stanley Cup, s nímž se budete moct vyfotit. Navíc si užijete veřejné sledování zápasu Boston – Florida. Aneb David Pastrňák versus obhájce trofeje! To vše v pátek a v sobotu v Ostravar aréně v rámci Dne hokeje v Česku.. „Nebude chybět bohatý doprovodný program. Lidé si budou připadat jako reálně na NHL,“ říká Adam Šaffer ze společnosti Perinvest Group, která akci promotérsky zajišťuje.

Je to potřetí, co se NHL ukáže v Česku v rámci Dne hokeje. Poprvé se jedná o dvoudenní akci, kterou hostí Ostrava. A to přímo největší hokejová hala, v níž působí extraligové Vítkovice.

„Takže o to intenzivnější zážitek to bude,“ hlásí Šaffer, někdejší útočník, mistr extraligy se Slavií v roce 2003.

Z pozice project managera společnosti Perinvest Group, která na území Česka slavnou NHL zastupuje, má Den hokeje na starost a slibuje velkolepou show. V pátek dopoledne bude program zaměřený na děti, které si budou moct vyzkoušet interaktivní prvky v rámci NHL Global Fan Tour.

Spoustu hokejových atrakcí a soutěží

Během celé akce budou fanouškům k dispozici desítky hokejových atrakcí, soutěže v e-gamingu, bruslení a další skvělé aktivity. Nebudou chybět soutěže ve střelbě a zkoušky dalších dovedností. Hokejový festival je otevřen zájemcům všech věkových kategorií.

Výjimečným zážitkem bude i zápas legend, v němž proti sobě nastoupí týmy vedené Radimem Vrbatou a Romanem Polákem. V akci se představí mimo jiné Václav Nedorost, Martin Hanzal, Libor Procházka, Jiří Tlustý, Zbyněk Irgl, Lukáš Krajíček, Rostislav Olesz, Rostislav Klesla, Jaroslav Bednář nebo Dušan Salfický.

Týmy budou doplněné i o hráče z univerzitní ligy, která v posledních letech nabývá na velké popularitě. Trenéři jsou Vladimír Vůjtek starší, místní ikona, a Slavomír Lener, kouč ze zlatého Nagana.

„Vstupné je symbolické, stojí 99 korun a dá se koupit ZDE. Lístky se dají pořídit přes Ticketportal,“ hlásí Šaffer s tím, že některé vstupenky budou zadarmo distribuovat i dětem ve školách a v zájmových kroužcích. Bude se hrát atraktivní formát čtyři na čtyři. Součástí bude rovněž autogramiáda.

Program pokračuje v sobotu od dvanácti hodin. A bude mít dva lákavé vrcholy. Prvním je přítomnost samotného originálu Stanley Cup, který bude v Ostravar aréně vystavený. Fanoušci se s nejstarší sportovní trofejí budou moct vyfotit.

Akce vyvrcholí live sledováním utkání NHL mezi Bostonem a Floridou. Přímý přenos stanice Nova Sport nabídne souboj českých mistrů světa Davida Pastrňáka a Pavla Zachy s Florida Panthers, kteří jsou úřadující šampioni.

Vstup je zdarma. Chystá se navíc i doprovodná show a nápaditý program na obří kostce. „Lidé budou mít pocit, že jsou opravdu na zápasu NHL,“ říká Šaffer.

V rámci Dne hokeje se bude hrát v Ridera hale i turnaj ve street hokeji. A v menší hale vedle Ostravar areny proběhne turnaj vybraných týmů ve spolupráci se společností Kaufland.

„Věřím, že si to všichni užijou. Oproti minulým rokům je to dvoudenní akce, navíc přímo v hokejové hale. Takže to bude jedinečný zážitek,“ věří někdejší útočník Šaffer.