Klesla: Jiříček? Nechci vyznít špatně, ale… Napadne vás, co mu uškodilo

Ty boty sám nosil. Málokdo z českého prostředí se může vžít do situace talentovaného obránce Davida Jiříčka tak, jako Rostislav Klesla. O 22 let a dvě pozice dříve si ho totiž na draftu zamluvil Columbus. Oba hráče spojuje ještě premiérový rok strávený převážně mimo hlavní tým, pak už se cesty rozcházejí. Klesla se stal u Blue Jackets oblíbeným, Jiříček naopak nechtěným. „Jeho hra se mi přitom líbí. Nechci, aby to vyznělo špatně, ale má kolem sebe nějakou auru," rozebírá bývalý zadák.