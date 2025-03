TOP série Čechů v NHL: kometa Jágr, Pastrňák na vrcholu. A nedoceněný...

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Kdo jiný než on? Bostonský útočník David Pastrňák zdolal další historický milník. Nikdo z Čechů v NHL nebodoval v tolika zápasech za sebou jako střelec Bruins. Velkou metu havířovský rodák pokořil sérií 17 duelů. Nechal za sebou ofenzivní velikány v čele s Jaromírem Jágrem a Robertem Langem, kteří drželi dosavadní maximum. A to ještě Pastrňák mohl výkaz vylepšit v noci na pondělí s Minnesotou, Boston ale na ledě Wild prohrál 0:1 a Pastova série tak skončila. V článku isport.cz se podívejte, jak vypadala čtyři obdivuhodná tažení krajanů v nejlepší hokejové lize světa.

4. Jaromír Jágr Pittsburgh

27 let

sezona 1999/00

15 zápasů

33 bodů Na přelomu milénia již nebyl Pittsburgh žádnou drtičkou, do play off se posunul až ze sedmého místa Východní konference, a třebaže poměrně překvapivě smetl v prvním kole Washington, narazil pak s Philadelphií. Jágr sice v základní části neodehrál plnou porci 82 utkání, přesto do této éry spadá jeho nejvýživnější souvislý sběr bodů v NHL z hlediska počtu – raritně ihned po startu sezony. V tomto ohledu se slavná osmašedesátka dokonce ocitá na děleném 15. místě mezi všemi hráči v dějinách, nemá však smysl rovnat se s prvním Waynem Gretzkym, který do ročníku 1983/84 „vstoupil“ 51 produktivními zápasy bez přerušení. U Jágra je zajímavé to, že se v říjnu 1999 vracel po letní přestávce a léčbě zranění třísel z předchozího play off. Přesto vysvitl jako kometa a navzdory 19 vynechaným zápasům opanoval s 96 zápisy bodování NHL.

3. Robert Lang Washington

32 let

sezona 2003/04

16 zápasů

25 bodů Stále nedostatečně ceněná postava českého hokeje. A právě ročník, který pro něj znamenal nejdelší produktivní šňůru v kariéře, je toho zářným příkladem. Nejenže tehdy dvaatřicetiletý Lang v dresu totálního otloukánka soutěže zapsal mezi říjnem a prosincem 16 úspěšných utkání, ale během téže sezony mohl rekord ještě pokořit. Capitals se nicméně ocitli na chvostu tabulky a zářícího centra vyměnili i za krajana Tomáše Fleischmanna. Jinou šňůru se 14 zápasy si Lang sice krátce protáhl i do nového angažmá v Detroitu, ale po snovém debutu za Red Wings (0+3) utichl. Ve stejné době měl za sebou jeden hluchý zápas z dvaadvaceti! Celkově Lang zvládl v NHL 989 utkání s bilancí 261 branek a 442 asistencí, k vrcholům se prohrabal ze sedmého kola draftu, byť Stanley Cup ho minul. Z Detroitu odešel těsně před tím, než klub triumfoval v play off 2008.

2. Jaromír Jágr Pittsburgh

29 let

sezona 2000/01

16 zápasů

31 bodů Přestože český velikán zažil v Pittsburghu i rok se 149 body, nejlepší fazonu dokázal načasovat na leden a únor 2001. V rámci absolutních čísel po základní části šlo přitom až o jeho čtvrtou nejúspěšnější sezonu v zámoří. Série končila po 16 zápasech, ale nebýt předchozí nuly ze zápasu s Washingtonem, kde navíc Penguins pod Ivanem Hlinkou nasázeli pět branek, protáhlo by se Jágrovo vystoupení na 24 duelů. Nakonec ho završil nezdarem proti Columbusu, Penguins měli náročný program a hráli druhý zápas ve dvou dnech. Trochu paradoxně se přitom pod všech pět gólů v Ohiu podepsali Češi. Jágr ale neměl důvod litovat, základní část mu vyšla skvěle a pomohl i v play off, kde Penguins z úrovně outsidera poskočili do konferenčního finále. O další úspěch je připravili Devils, Stanley Cup pak vyhrálo Colorado.