Jak si Zajíček plácl s Bostonem: Dával největší smysl. Musel omezit rituály

Česká brankářská škola žije a prosperuje. O tuzemské gólmany je v zámoří neustálý zájem, minulý týden to potvrdil čerstvý podpis dosavadní jedničky Litvínova Šimona Zajíčka. Ten se chystá do Bostonu za krajany Davidem Pastrňákem nebo Pavlem Zachou, nejprve si však bude muset počkat na šanci na farmě. Cítí, že by příležitost mohla přijít dřív než v jiných klubech, které měly o třiadvacetiletou naději zájem. „Volili jsme i na základě konkurence,“ přiznal deníku Sport.