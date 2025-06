Provokoval soupeřovy brankáře, ze dna ke hvězdám. Jak Vaněček ke Stanley Cupu došel

Kdo by to byl čekal? Vítek Vaněček, vítěz Stanley Cupu. V posledních měsících často odsuzovaný český brankář si sáhl na nejposvátnější z hokejových vrcholů. Muž, který neměl jistou pozici v aktuálně nejhorším týmu NHL ze San Jose, našel vysvobození mezi Panthers. Ukázal, že i náhradník bez jediné sekundy ve hře, když chce, přináší týmu spoustu dobra. „Je to skvělý spoluhráč, perfektní chlap,“ chválil už před finále startér Sergej Bobrovskij. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>