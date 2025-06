Talent Vegas Šapovaliv o AHL i MS: Mohl jsem jet, ale v klubu chtěli, aby...

Patří k velkým nadějím Vegas Golden Knights. Svou první hokejovou profi sezonu strávil na farmě, během play off však už trénoval s taxi squad, což je záložní skupina hráčů týmu NHL. Útočník Matyáš Šapovaliv mohl taky zabojovat v národním týmu o účast na mistrovství světa, zámořský klub však chtěl, aby zůstal. „Byl jsem tam jediný z mladších hráčů. Nakoplo mě to do další práce,“ říká v rozhovoru pro iSport 21letý rodák z Kladna. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>

Má stříbro a bronz ze šampionátu dvacítek, loni se jako jedenáctý Čech stal šampionem juniorského Memorial Cupu. Teď Matyáš Šapovaliv směřuje do NHL. Ví, co potřebuje, aby na ni byl připravený, aby stříbro vyměnil za zlato. Silver Knights za Golden Knights. Aby se z předměstí Henderson, kde sídlí záložní celek, přesunul do hlavního týmu Vegas. „Musím zůstat pořád dobrý dozadu a umět víc zavařit dopředu. Taky chtějí, abych nabral kila,“ prozrazuje.

Před naším rozhovorem jste měl telefonát s Vegas. Kontrolují vás i takhle na dálku?

„S kondičním trenérem jsme ve spojení víceméně celou dobu. Tentokrát jsem si volal s nutričním poradcem, jestli bych potřeboval pomoct se stravou. Chtějí, abych nabral váhu. Jde mi docela dobře nahoru, jsem tak na 90 kilech. Na nich jsem předchozí sezonu začínal, pak něco shodil, teď se to ustálilo. Co říkal kondičák, nabrat ještě tak pět kilo navíc během dvou tří let by bylo optimální.“

Máte za sebou první sezonu v AHL. Jaký byl skok z kanadské juniorky?

„Je to profesionální hokej, hraje se víc na výsledky. V juniorce taky, ale tady je větší zodpovědnost. Víc se řeší modré čáry, ztráty kotoučů, kdy puk nahodit, kdy si s ním můžu víc pohrát. Hokej je silovější, rychlejší, takže je daleko těžší vyhrávat souboje u mantinelu, držet se na kotouči.

Henderson nepostoupil do play off, zato před rokem jste z týmového hlediska prožil mnohem radostnější sezonu. Se Saginaw Spirit jste vybojoval Memorial Cup, nejprestižnější juniorskou trofej, k níž se prodrat je možná složitější, než ke Stanley Cupu.

„V Saginaw jsme měli dobrý tým. Ale první sezona v juniorce byla podobná jako teď v AHL. Skončili jsme předposlední, neudělali play off. Až další ročník dopadl mnohem líp. Tým si podal přihlášku na pořádání Memorial Cupu, už se vědělo, že jsme v TOP čtyřce. Díky trejdům šel do sezony daleko silnější. Jako pořadatel jsme vyhráli Memorial Cup. Jen škoda, že se nám předtím nepodařilo porazit London (přímo nasazený vítěz OHL) už v play off. Pohár by tím byl cennější.“

Říká se, že AHL připravuje hráče pro NHL, ale v Hendersonu jste měli v obraně dost zkušených hokejistů, v brance Švýcara Akiru Schmida, který se loni objevil na MS ještě coby gólman New Jersey. Ten asi na farmě nebyl moc rád, ne?

„Asi ne. Nevím, jak to měl ve Vegas udělané, oni ještě provedli trejd za Samsonova. Ale v play off už nebyl ani na střídačce a dvojku dělal právě Schmid.“