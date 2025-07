Nosek: Potlačil jsem ego a mám Stanley Cup. Na zimák jsem nemohl autem. Kouč? Klasa

Během rozhovoru měl co dělat, aby zkrotil neposedné děti, které si zrovna hrály v dětském koutku. Co chvíli se omluvil a okřikl je. „Jděte do kuliček, pak zajdeme na oběd,“ zavelel táta. Právě ve finále Stanley Cupu proti Edmontonu uplatnil odolnost, kterou si vypěstoval i díky dětem.

Dokázal zkrotit Connora McDavida, nejlepšího hráče ligy, který prohrál druhé finále za sebou. Opět s Panthers. Tentokrát u toho byl i Nosek.

Tomáš Nosek, vítěz Stanley Cupu. Už jste si zvykl na to spojení?

„Ještě si zvykám. Pořád nemám v hlavě srovnaný, co všechno se seběhlo. Teprve to přijde časem. Super pocit, naprosto to překonalo moje očekávání, jaké by to mohlo být vyhrát Stanley Cup. Jsem fakt rád, že se mi to povedlo.“

Říká se, že je to nejtěžší sportovní trofej, která se dá vyhrát. Je to tak?

„Určitě ano. 82 zápasů v základní části plus potom minimálně dvacet v play off. Víc než sto utkání za sezonu. A aby se vyhrálo, fakt se musí sejít všechno. Aby nebyli zranění hráči a forma přišla v pravý čas. Když to srovnám s krátkodobým turnajem, je to úplně něco jiného. Tým musí přejít přes čtyři kola, která jsou opravdu těžká. Takže s tím souhlasím.“

Co všechno vám blesklo hlavou během chvíle, když jste držel na ledě Stanley Cup?

„Nečekal jsem, že ho dostanu tak brzo. Byl jsem čtvrtý, bylo to milé překvapení. Nebyl jsem na to vůbec připravený, myslel jsem, že budu mít trošku čas si urovnat myšlenky. Najednou jsem Stanley Cup držel v ruce a jel s ním vítězné kolečko. V kostce mi hlavou problesknul hokejový život, co se všechno stalo. Pozitivní i negativní věci. Od dětství o tom člověk sní a říká si, jaké by to asi bylo. Podíval jsem se na Pohár a řekl si: Je to tady! A vlastně mi ještě problesklo, jak jsem v mládí hrával na počítači.“

Hokej?

„Ano, NHL. A taky jsem po sezoně jezdil s Pohárem. I tyhle úryvky ze života se mi vybavily.“

Za jaký tým jste hrával na PlayStationu?

„Byl jsem Colorado, protože můj oblíbený hráč byl Joe Sakic. No a pochopitelně Milan Hejduk z Pardubic.“

Vy jste opravdu netušili, že po kapitánovi Aleksanderu Barkovovi půjdete na řadu tak brzo právě vy a další hráči, kteří slavili poprvé?

„Ne. Lídři týmu se na tom