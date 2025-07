Hovorka o těžké první sezoně v zámoří: Úvod byla facka. Musel se mentálně přenastavit

Ještě v sezoně 2021/22 objížděl stadiony v Sokolově, Ústí nad Labem nebo Vrchlabí, se Slavií nakonec vyletěl z prvoligového play off ve čtvrtfinále. O tři roky později má za sebou Mikuláš Hovorka zkušenosti z extraligy i reprezentace a navíc ještě na rok smlouvu s dvojnásobným vítězem Stanley Cupu z Floridy. „Jsem za tu možnost vděčný,“ nezastírá urostlý obránce po první sezoně na farmě. Za mořem zprvu nezažíval šťastné chvíle, když nehrál, nakonec ale s celkem z Charlotte došel až do finále AHL. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>

Na předsezonním kempu hlavního týmu Panthers se držel zuby nehty. Mikuláš Hovorka sehrál za Floridu čtyři přípravné zápasy, a zatímco další hokejisté mířili na farmu, dál zůstával se šampiony. Do AHL odešel až jako jeden z posledních na začátku října. „Měl jsem dobrý pocit, pak jsem přijel na farmu, byl ve čtvrté lajně a po prvním zápase venku ze sestavy. To byla facka, že jsem si říkal, co se děje. Poslední z kempu, a najednou nehraju,“ ohlíží se za těžkými okamžiky téměř dvoumetrový čahoun.

Jak vnímáte první sezonu za mořem po takovém startu?

„Zpětně ji vnímám pozitivně. Ale na začátku sezony jsem se trápil, nehrál a nikdo mi neřekl, proč se točím a nehraju každý zápas. Proč po první chybě nehraju. Komunikace tam moc není, což jsem časem pochopil. V té době jsem nechápal, po roce už trochu vím, jak to chodí. Všichni říkají, že první rok v Americe je nejtěžší, a je to pravda. Konec sezony byl parádní, hráli jsme finále. Pro mě to bylo poprvé, nikdy jsem finále nehrál. Ani v juniorce. Parádní zkušenost, i když jsme nakonec padli.“

Na začátku sezony jste se točil s Markem Alscherem. Mohlo hrát roli, že jste oba nováčci v AHL?

„Jo, když se podívám zpětně, měli jsme fakt zkušené beky. My jediní přišli jako úplně noví. Když byl někdo mladší, už tam hrál aspoň rok. My schytali roli nováčků a bohužel nás postavili do pozice, že jsme byli soupeři, i když jsme se samozřejmě celý rok bavili a procházeli tím společně.“

Nakonec jste jim ukázal, že hokej umíte, a odehrál jste 60 zápasů základní části a celé play off.

„To je ono, člověk ví, že to umí, ale pak dojde do stavu, kdy si myslí, že mu ani nejde hokej. Je tam taková konkurence, že si člověk kolikrát musí na šanci počkat. Je to psychicky náročné. V Evropě taková konkurence není, což je na jednu stranu dobře, na druhou špatně. Čím větší konkurence, tím se stáváte lepším, ale je to náročnější na psychiku. Na začátku jsme se točili, ale pak se nějací kluci zranili a hráli jsme s Markem oba. Už si to sedlo, hráli jsme stabilně až na pár výjimek.“

Zmiňoval jste komunikaci, jak vypadá v praxi? Přijdete do kabiny a to, že nehrajete, zjistíte z tabule se sestavou?

„Kolikrát se i stalo, že člověk jde na zápas a neví, jestli hraje.