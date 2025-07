Kdo to je? ptali se fanoušci. Čech z USA jako č. 100 do Bostonu. Změnil si i jméno

Vashek Blanár. Osmnáctiletý Čech narozený v Coloradu obstaral na letošním draftu pořádný poprask. „Kdo to je?“ ptali se zámořští fanoušci, když zástupci Bostonu vyslovili jeho jméno jako sté v pořadí. O moc víc nevěděli ani experti a novináři. Vytáhlý zadák působící ve Švédsku se za oceánem uvedl až na rozvojovém kempu pro talenty. A zanechal výborný dojem. „Ve svém věku a při takové výšce se dokáže dobře hýbat. Těším se, až s ním budu pracovat,“ prohlásil někdejší bek Bostonu a v současnosti koordinátor hráčského rozvoje Adam McQuaid.

Vashek Blanár nefiguroval v žebříčcích před letošním draftem, pokud by na něj došla řada, dalo se to očekávat až v závěrečných kolech. Přesto na něj Bruins ukázali už ve čtvrté rundě, 193 centimetrů vysoký bek se dostal do první poloviny voleb na výběru talentů. Fanoušci na sociálních sítích se okamžitě začali ptát, z koho udělal Boston stovku draftu.

„Googlil jsem si jeho jméno. Nula informací,“ smál se jeden z uživatelů na síti X. Zmatky přiživil i fakt, že klub vydal grafiku bez Blanárovy fotografie. „Viděl jsem na Twitteru, jak lidé psali ‚Kdo to je?‘. Když si vygooglíte jeho jméno, tak neexistuje. Bylo vtipné to vidět,“ usmíval se o pár dní později český obránce.

Jak napovídá jeho křestní jméno, narodil se v USA, konkrétně v Coloradu. Ve čtyřech letech se pak s rodiči přestěhoval zpátky do Česka, odkud pocházejí. Dlouhá léta nosil jiné příjmení, čímž zámořským fanouškům a novinářům nyní zavařil hlavy.

V hráčské databázi eliteprospects.com figuroval až do draftu jako Vashek Richards. „Chtěl jsem si změnit jméno na Blanár, protože se tak jmenuje celá rodina. Trochu se to zkomplikovalo kvůli papírování, ale jakmile mi bylo 18 let, změnil jsem si jméno,“ vysvětlil osmnáctiletý talent, jenž původně vystupoval s příjmením po mámě.

V Bostonu se už jako známý Vashek Blanár hlásil jen několik dní po draftu na tradičním rozvojovém kempu pro mladé hráče. A hned zaujal. Předvedl výborný pohyb, krytí kotouče i útočné choutky. „Měl úžasný týden, vynikal v každém cvičení. Před draftem jsme neměli ponětí, kdo to je,“ informoval na síti X jeden z novinářů pokrývajících kemp.

Za výkony si Blanár vysloužil chválu i od zástupců Bostonu, jemuž od dětství fandil. „Má dobré instinkty pro bránění a sám přiznal, že se zatím na defenzivu moc nezaměřoval. Zatím byl zaměřený víc do ofenzivy, ale ukazuje snahu lépe bránit,“ říkal vítěz Stanley Cupu Adam McQuaid.

Mezery, na nichž musí zapracovat, viděl i sám mladý Čech. „Odnesl jsem si toho opravdu hodně, mám spoustu poznámek. Na ledě je to víc o obraně, pořád musím mít hokejku na ledě. Snažím se teď taky nabrat váhu, abych mohl hrát víc fyzicky. To je teď asi moje priorita,“ vyjmenovával na konci kempu.

Příští ročník stráví v juniorce švédského HV71. V severské zemi působil už v posledních dvou ročnících, kdy oblékal dresy týmů Hässelby Kälvesta a Troja-Ljungby. Česko opustil Blanár po sezoně 2022/23.

„Neměl jsem z toho pocit, že bych tam mohl úplně rozvíjet svoje dovednosti. Měli jsme jen hodinu ledu denně, pak šel člověk domů a mohl pracovat na něčem jiném. Ale ne na ledě. Když jsem přišel do Švédska, byl jsem na ledě od osmi do čtyř. Všude byly k dispozici volné ledy. To mi pomohlo v rozvoji,“ vysvětloval Blanár zámořským novinářům.

V budoucnu by rád napodobil pouť Davida Pastrňáka. Nejlepší český hokejista současnosti také zvolil švédskou cestu, odkud zamířil do Bostonu. Pokud se Blanár v NHL jednoho dne uchytí, bude jeho příběh neuvěřitelně inspirativní. Z jednoho z nejhorších týmů dorostenecké švédské soutěže až na sté místo na draftu.

„Je to jen důkaz toho, že skauti cestují všude možně. Můžete pak najít mladého muže, který je v tomhle případě pořád hodně syrový. Právě teď je nedostatečně rozvinutý, ale je to skvělý bruslař a chce se posouvat,“ řekl k výběru Blanára generální manažer Bruins Don Sweeney.