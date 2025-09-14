Fleuryho (ne)slavné loučení. Z Pittsburghu ho ukradli, teď ale s Penguins podepsal
S NHL se Marc-André Fleury loučil ve velkém stylu. V průběhu minulé sezony legendárnímu brankáři gratulovali soupeři k vynikající kariéře. Jenže v letní přestávce začaly ve velkém prosakovat informace, že by se čtyřicetiletý matador mohl několika klubům tuze hodit, manažeři jej lákali zpět. Gólmanův návrat se teď skutečně koná, avšak jen v symbolické rovině. Upsal se Pittsburghu, aby tak sportovní dráhu završil na místě, kde se dočkal významných úspěchů.
Penguins si Fleuryho vybrali z prvního místa draftu v roce 2003. U brankářů extrémně výjimečný jev. Stejného privilegia se předtím dočkal jen Rick DiPietro (2000, NY Islanders) a Michel Plasse (1968, Montreal), jejichž volba nedopadla úplně slavně.
Fleury napsal jiný, mnohem poutavější a úspěšnější příběh. V Pittsburghu se zasadil o zisk tří Stanley Cupů a v sezoně 2014/15 kraloval s deseti čistými konty brankářům napříč ligou. Celkově zvládl s tučňákem na prsou 13 sezon, mezi gólmany drží rekordy organizace v počtu zápasů (691), vítězství (375), vychytaných nul (44) nebo zákroků (17 774).
Za Penguins přidá ještě jeden start, třebaže do statistik se oficiálně nezapočítá. „Odchytá část přípravného zápasu 27. září proti Columbusu,“ hlásí klubové stránky.
„Jsme potěšení, že se Marc-André Fleury vrátí. V předchozím roce jsme byli svědky toho, jak je Marc v našem sportu oblíbený a respektovaný. Pro náš tým znamená opravdu moc, taky pro fanoušky, protože je skvělým člověkem, který udává příklad. Jako Penguins cítíme, že on i jeho rodina si zaslouží možnost oslavy, aby se kruh uzavřel a Marc byl zpátky tam, kde začal. Znovu v černo-zlatých barvách,“ promluvil o rozlučkovém nápadu generální manažer Pens Kyle Dubas.
Aby proces mohl zrealizovat, musel se s Fleurym dohodnout na zkušebním smluvním paktu, který obvykle podepisují hráči, co bojují o budoucnost v NHL. Vloni si tímto způsobem vysloužil místo ve Washingtonu Čech Jakub Vrána, letos u NY Rangers dostane obdobnou šanci jeho krajan Andrej Šustr.
Fleury už o pozici zápolit nebude, třebaže situace v brankovišti Pittsburghu byla v minulém ročníku dost alarmující. Z trojice maskovaných mužů Tristan Jarry, Joel Blomqvist a Alex Nedeljkovic měl nejlepší čísla posledně jmenovaný, který v 38 zápasech vykázal úspěšnost 89,4 %. To v ligovém srovnání nestačilo ani na elitní čtyřicítku. Všichni zmínění dostávali přes tři góly na zápas.
Legenda krizi nezachrání. Zavzpomíná na slavné časy, které lehce zakalilo odloučení v roce 2017, kdy se Fleury nedočkal ochrany vedení, takže si ho při rozšiřovacím draftu ukradlo Vegas. „Bude pro ně velmi důležitý ať už svou zkušeností nebo osobností. Nemůžete si přát lepšího borce,“ trefil se tehdy v předpovědi kapitán Pittsburghu Sidney Crosby.
U Golden Knights totiž Fleury dozrál jako dobré víno, po sezoně 2020/21 si odnesl Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře. Čtvrtého poháru už se nedočkal, jelikož ještě než klub z města hříchů získal Stanley Cup, poslal olympijského vítěze do Chicaga.
Poslední tři roky pak veleúspěšný gólman strávil v Minnesotě. „Proti Pittsburghu jsem nikdy nenastupoval rád. Jsou tam moji přátelé,“ pronesl předloni.
Teď si vychutná poslední sbohem. To oficiální v dresu kanadské reprezentace skončilo mizerně – Fleury ze střídačky sledoval porážku 1:2 a vyřazení ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Dánsku.