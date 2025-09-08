Klapka: Chci odehrát celou sezonu nahoře. Ale v NHL nemáte nikdy nic jistého
Neměl to jednoduché. Ale neúnavnou pílí si prokopal cestu až do NHL. V květnu se mu splnil dětský sen, Adam Klapka si zahrál na mistrovství světa. V polovině června přišel další milník, 203 centimetrů vysoký čahoun podepsal s Calgary Flames novou jednocestnou smlouvu - na dva roky za 2,5 milionů dolarů (asi 53 milionů korun). „Jsem připravený na to, že bych chtěl odehrát celou sezonu nahoře,“ hlásí odhodlaně 24letý útočník.
S jeho kariérou to nevypadalo dobře. Odchovanec pražské Slavie v jednu dobu uvažoval, že s hokejem praští a začne pracovat v rodinném sklenářství. Ale přes Liberec a zámořskou farmu jako nedraftovaný hráč postupně stoupal. V předminulé sezoně nastoupil v NHL do šesti zápasů, naposledy jich hrál 31. Posílali ho nahoru a dolů, teď chce zase dál. Zařadit se mezi stálice Flames. „Je to můj cíl. Ale nikdy není nic jistého,“ připomíná v rozhovoru, který před pátečním odletem za moře poskytl deníku Sport.
Předchozí kontrakt jste uzavíral v polovině srpna, tentokrát už v červnu. Překvapilo vás, jak rychle vás klub podepsal?
„Chtěl jsem mít hotovo co nejdřív, i oni si přáli mít to uzavřené brzy. Minulý rok to trvalo trochu déle, letos už jsme se domluvili rychle. Jsem rád a jsem vděčný, že to tak dopadlo. Tohle je něco, co si člověk přeje. Mít jednocestnou smlouvu, když vám skončí nováčkovský kontrakt. Teď jsem připravený jít zase do kempu a začít novou sezonu ve Flames.“
Lepší smlouva, lepší peníze... Čekáte, že se sám opět posunete a v NHL si víc zahrajete?
„Doufám. Je to můj cíl. Uvidíme, jak to od začátku půjde. Jsem připravený na to, že bych chtěl odehrát celou sezonu nahoře.“
Těšíte se?
„Hodně. Česko mám rád, ale Calgary taky. Život, který tam máme, je krásný, je tam klid, pohoda. Dokončil jsem všechny přípravy, co jsem v Česku měl rozjeté, a