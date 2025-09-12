Dva roky a dost. Pětice hráčů osvobozených u soudu se může v prosinci vrátit do NHL
Pět bývalých členů kanadské juniorské reprezentace, které soud v létě shledal nevinnými v případu sexuálního násilí, se do konce roku může vrátit do NHL. Brankář Carter Hart, útočníci Michael McLeod, Dillon Dube, Alex Formenton a obránce Cal Foote smějí jako volní hráči podepsat s kterýmkoli klubem smlouvu s platností od 15. října. Liga oznámila, že do zápasu mohou zasáhnout nejdřív 1. prosince, přičemž od poloviny listopadu jim bude umožněno trénovat s týmem.
Každý z pěti hráčů byl obviněn ze sexuálního napadení. McLeod čelil také dalšímu obvinění z účasti na trestném činu. K incidentu došlo v červnu 2018 na hotelovém pokoji v Londonu v Ontariu po akci Hockey Canada na oslavu vítězství na mistrovství světa do 20 let. Soudní řízení začalo koncem dubna a trvalo osm týdnů, rozsudek byl vynesen 24. července. Žalobce měl možnost se do 30 dnů odvolat, ale údajně se rozhodl tak neučinit. NHL už tehdy oznámila, že ačkoli hráči byli zproštěni viny, jejich jednání považuje za nepřijatelné, a že nebudou způsobilí k návratu, dokud rozsudek sama nepřezkoumá.
„Události, k nimž došlo po galavečeru Nadace Hockey Canada v roce 2018 v ontarijském Londonu ještě před příchodem těchto hokejistů do NHL, byly hluboce znepokojující a neakceptovatelné. Liga očekává od všech osob spojených s hokejem jednání na nejvyšší úrovni morální integrity. I přesto, že v tomto případě nešlo o trestný čin, jednání hráčů takový standard nesplňovalo,“ uvedla NHL ve svém čtvrtečním prohlášení.
Poté, co se liga dozvěděla o obviněních v květnu 2022, zahájila nezávislé vyšetřování. Proces přerušila v lednu 2024, kdy státní zástupci v Londonu oznámili, že pětice hokejistů bude obviněna z trestného činu. „Na základě vlastního vyšetřování a závěrů, k nimž dospěla soudkyně Carrocciaová, a zproštění viny hráčů liga dospěla k závěru, že předmětné chování je v naprostém rozporu s normami a hodnotami, které liga a její kluby očekávají a vyžadují… Každý z hráčů při osobních setkáních po vynesení verdiktu vyjádřil lítost a výčitky svědomí. Přesto se domníváme, že jejich chování vyžaduje formální disciplinární opatření ze strany ligy,“ oznámila dále NHL.
Foote hrál naposledy na Slovensku
Obvinění po otevření případu nehráli 20 měsíců, včetně období, které uplynulo poté, co je soud zprostil viny. NHL rozhodla, že smlouvu mohou hráči podepsat nejdřív 15. října a nastoupit smějí od 1. prosince, čímž doba jejich odstávky potrvá téměř dva roky.
Hráčská asociace NHLPA v červenci kritizovala postoj ligy s tím, že rozhodnutí není v souladu s podmínkami kolektivní smlouvy. Ve čtvrtek oznámený verdikt NHL je řešením, k němuž obě strany dospěly. „Jsme potěšeni, že Dillon Dubé, Cal Foote, Alex Formenton, Carter Hart a Michael McLeod budou mít možnost obnovit svou kariéru v NHL. Hráči spolupracovali při každém vyšetřování. Po plném zproštění viny jsme zahájili jednání s NHL ohledně jejich návratu do práce. Abychom se vyhnuli vleklému sporu, který by způsobil další zpoždění, dospěli jsme k řešení, které liga oznámila,“ reagovala NHLPA.
Všichni hráči až na Formentona působili před zatčením v lednu 2024 v NHL. Hart chytal pátou sezonu za Philadelphii, Dube působil v Calgary, McLeod v New Jersey, stejně jako obránce Foote, který strávil sezonu 2024/25 na Slovensku. Formenton má 109 zápasů za Ottawu. Před třemi lety zamířil do švýcarské Ambri-Piotty. Minulý ročník musel vynechat, začátkem týdne však s týmem podepsal kontrakt do konce roku s tím, že se dá prodloužit.