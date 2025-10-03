Palát v přípravě NHL s vítězným gólem, Vaněček vychytal výhru. Oba hvězdami utkání
Ondřej Palát vstřelil v přípravném utkání před NHL vítězný gól. Zkušený útočník pomohl hokejistům New Jersey brankou ve 43. minutě k výhře 3:1 na ledě New Yorku Rangers a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Stejné ocenění získal i brankář Vítek Vaněček, který zastavil 32 střel a dovedl Utah k domácímu vítězství 2:1 nad Los Angeles. Další čtyři čeští gólmani plnili ve čtvrtečním programu roli náhradníka.
Palát skóroval v přípravě poprvé, když na začátku třetí třetiny zlomil nerozhodný stav 1:1. Český útočník se prosadil v přesilové hře, ve které tečoval střelu od modré čáry mezi betony Jonathana Quicka. Výhru pojistil Dawson Mercer při hře Rangers bez gólmana.
Los Angeles přestřílelo Utah 33:19, ale Vaněčka překonal pouze Alex Turcotte, který ve 24. minutě vyrovnal střelou z kruhu na 1:1. O chvíli později vrátil domácím vedení Lawson Crouse. Mammoth i díky zákrokům Vaněčka, jemuž kryl záda Karel Vejmelka, těsný náskok udrželi.
Boston i bez Davida Pastrňáka otočil skóre ve Washingtonu a vyhrál 3:1. Na obratu se podílel dvěma trefami Brett Harrison, který byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.
Na český brankářský souboj ve Philadelphii, která podlehla New Yorku Islanders 3:4, nedošlo. Domácí Daniel Vladař i na opačné straně David Rittich sledovali zápas ze střídačky. O výhře Islanders rozhodl v 58. minutě Emil Heineman.
Detroit díky třem gólům ve třetí třetině otočil v Torontu z 0:1 na konečných 3:1. Roli náhradního brankáře vítězů zastával Michal Postava.
Přípravné zápasy NHL:
Washington - Boston 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Branky: 10. Leonard – 40. a 59. Harrison, 37. Tufte.
Toronto - Detroit 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
Branky: 3. Matthews – 46. Larkin, 53. DeBrincat, 59. Finnie.
Tampa Bay - Florida 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Branky: 20. a 42. Guentzel, 39. Point, 47. Geekie, 56. Cirelli – 12. Luostarinen, 21. Jones.
NY Rangers - New Jersey 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Branky: 34. Edström – 17. Cotter, 43. Palát, 59. Mercer.
Philadelphia - NY Islanders 3:4 (1:0, 2:3, 0:1)
Branky: 2. Sanheim, 32. Konecny, 39. Cates – 24. Šabanov, 32. Lee, 38. Pelech, 58. Heineman.
St. Louis - Ottawa 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)
Branky: 37. a 37. Broberg, 4. Joseph, 6. Sundqvist,, 8. Thomas, 22. Bučněvič, 60. Holloway – 41. Zetterlund.
Utah - Los Angeles 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Branky: 16. Stenlund, 27. Crouse – 24. Turcotte. Vítek Vaněček odchytal za Utah celý zápas, inkasoval jeden gól ze 33 střel a úspěšnost zásahů měl 97 procenta.