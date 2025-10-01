Dobeš zapsal v přípravě další čisté konto. Faksa přispěl gólem, Alscher asistencí
Brankář Montrealu Jakub Dobeš neinkasoval ani ve svém druhém zápase v přípravě na NHL, v úterý nepropustil za záda žádnou střelu hráčů Ottawy. Radek Faksa přispěl gólem k výhře Dallasu nad St. Louis 5:3. Marek Alscher asistoval v dresu Floridy, která nestačila 2:3 na Tampu Bay. Karel Vejmelka v brance Utahu nezabránil porážce s Los Angeles 2:3.
Dobeš proti Ottawě odchytal celé utkání a zlikvidoval 16 střel. Neinkasoval ani při druhém startu v přípravě na nadcházející sezonu. Poprvé nebyl překonán během 30 minut proti Philadelphii. Za Senators nastoupil pětadvacetiletý Jan Jeník a připsal si 20 trestných minut za dvě bitky.
Faksa se v čase 37:45 nejlépe zorientoval v mezikruží a dostal Stars do vedení 3:2. Za Dallas se trefil poprvé od návratu po ročním působení právě v St. Louis. Odehrál něco málo přes čtrnáct minut.
Kladenský odchovanec Alscher se přihrávkou podepsal pod vyrovnávací gól Panthers na 1:1. Jednadvacetiletý obránce také jednou ohrozil branku soupeře a měl hodnocení +1 v účasti na ledě při vstřelených a obdržených gólech. Stejné hodnocení za Floridu měl také obránce Mikuláš Hovorka, jenž zapsal i dvě trestné minuty.
Reprezentační gólman Vejmelka v brance Utahu inkasoval proti Kings třikrát a úspěšnost zákroků měl 82,4 procenta. Třebíčský rodák na vítězství v přípravě nadále čeká.
V dresu Minnesoty slavil výhru před domácími diváky obránce David Jiříček. Jeho Wild zdolali 3:2 Winnipeg. Dva body za gól a asistenci zaznamenal ruský útočník Kirill Kaprizov, který krátce předtím podepsal s Minnesotou rekordní smlouvu na 136 milionů dolarů.
U porážky Vegas na ledě Colorada 2:4 byl český útočník Jakub Brabenec. Dvaadvacetiletý centr odehrál více než šestnáct minut, zblokoval dvě střely, ale hodnocení u vstřelených a inkasovaných branek měl -3.
Přípravné zápasy NHL:
Columbus - Washington 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)
Branky: 28. a 31. Jenner, 53. Olivier - 9. McMichael, 18. Cristall, 31. Protas, 34. Wilson.
Ottawa - Montreal 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Branky: 5. Kapanen, 27. Laine, 29. Carrier, 45. Hutson, 50. Dach.
Tampa Bay - Florida 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
Branky: 11. Bjorkstrand, 31. Geekie, 32. Pelletier - 15. Entwistle (Alscher), 43. McAllister.
Colorado - Vegas 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)
Branky: 11. Drury, 42. Polin, 46. Colton, 60. Kiviranta - 21. Laczynski, 32. Fleming.
Chicago - Detroit 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
Branky: 43. Dach - 4. Compher, 10. Brandsegg-Nygaard, 37. Raymond.
Minnesota - Winnipeg 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Branky: 12. Boldy, 27. Kaprizov, 35. Foligno - 6. Koepke, 21. Naměstnikov.
St. Louis - Dallas 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)
Branky: 13. a 54. Holloway, 36. Broberg - 5. Ljubuškin, 6. Johnston, 38. Faksa, 41. Seguin, 60. Robertson.
Utah - Los Angeles 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Branky: 26. Hebig, 28. But - 11. Kuzmenko, 21. Andre Lee, 56. Ward.
Branky: 26. Hebig, 28. But - 11. Kuzmenko, 21. Andre Lee, 56. Ward.