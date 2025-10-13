Pastrňák jako brankář! Chytil gól, předvedl i drtivý hit. Boston přesto padl
Fanoušci ho dobře znají před soupeřovou brankou, kam sype jeden gól za druhým. V pondělním zápase mezi Bostonem a Tampou se ale český útočník David Pastrňák ukázal v jiné roli. Jako poslední hráč vzadu vyrazil střelu do opuštěné branky a vzápětí sešrotoval tvrdým hitem hvězdného Nikitu Kučerova. Bruins i přes týmový výkon tahouna padli 3:4. „Je náš lídr,“ chválil Marco Sturm hlavní tvář organizace.
V bostonské TD Garden padlo dohromady sedm gólů, o nejdiskutovanější okamžiky se ale postaral David Pastrňák úplně jinou činností. Boston na domácím ledě dotahoval jednogólové manko, v závěru sáhl k risku bez brankáře. Minutu před koncem mohl domácí odpor zlomit definitivně Brandon Hagel, proti byl však český kanonýr. Jako poslední hráč odcouval až do brankoviště, proti střele soupeře se rozkročil a nohou vyrazil puk mimo branku.
Aréna vybuchla nadšením, podobnou reakci si vysloužil Pastrňák i o chvíli později, kdy drtivým bodyčekem srazil Nikitu Kučerova mířícího k brance. „Je skvělé, když váš lídr takhle vystoupí a je znát na obou stranách hřiště. Je jednodušší hrát, když tohle předvádí vaši nejlepší hráči,“ vyzdvihoval Pastrňáka spoluhráč Morgan Geekie.
Na konto bostonské hvězdy se okamžitě začala snášet také chvála fanoušků. Hráč, který byl v minulosti často kritizován za ledabylou hru do obrany, se ukázal jako příkladný lídr. Na sociálních sítích se hned objevily názory, že by měl dostat kapitánské céčko.
Na dresu ho momentálně v Bostonu nemá nikdo. Po odchodu Brada Marchanda určilo vedení jako hlavní tahouny právě Pastrňáka s obráncem Charliem McAvoyem. Oni dva mají na hrudi A pro zástupce, jeden z nich se pravděpodobně v budoucnu stane příštím kapitánem. Bruins ale potřebují jejich příspěvky už nyní.
Dvě Zachovy nahrávky
Mnohými podceňovaný klub z Massachusetts vstoupil do sezony třemi výhrami a poprvé narazil až proti Tampě. Boston doplatil na hrozivé chyby obránců a dvakrát ztrácel o tři góly. „Prohráli dva zápasy v řadě a byli hladoví. My nebyli připravení. To byl rozdíl, proto nám dali čtyři góly v podstatě do prázdné branky,“ uvědomoval si hlavní trenér Sturm.
Jeho svěřenci se přesto třemi zásahy vrátili do utkání a do závěru sahali aspoň po bodu. Všechny tři branky měly navíc českou asistenci. Pavel Zacha se zapsal do statistik dvakrát, důležitou roli sehrál zejména u trefy Morgana Geekieho, jenž se radoval hned po Zachou vyhraném buly. Pastrňák nahrával na gól obránce Jordana Harrise.
„Neuvěřitelná přihrávka od Pasty. Lidi si neuvědomují, jak těžké to je. Já už před sebou jenom viděl volný led,“ chválil českého parťáka Harris. Za Boston se trefil poprvé už při svém druhém startu. Také on patří mezi pozitivní překvapení nové sezony z pohledu Bruins.
Tým se na nadcházejícím třízápasovém výjezdu bude chtít odrazit od dobrého vstupu do sezony i od dobré odpovědi po mizerném startu proti Lightning. „Vrátili jsme se k naší hře, k naší identitě,“ těšil Sturma přerod jeho týmu. „Nechtěli jsme nic měnit. Věděli jsme, že by nám mohla pomoct přesilovka, ale bohužel se to nestalo,“ dodal k napínavému zápasu.
Boston se v příštích dnech utká na ledech soupeřů s Vegas, Coloradem a Utahem. Doma poté přivítá šampiony z Floridy.