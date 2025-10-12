Nečas láká zájemce. Kdo může být ve hře o Čecha? GM Colorada: Chceme něco udělat
Další parádní odpich! Stejně jako vloni český útočník Martin Nečas načal sezonu na raketových motorech, za první tři zápasy bral šest bodů, vyšvihl se mezi nejúdernější hráče úvodu NHL. Krátký vzorek, který však naznačil, jak se lídr Colorada hodlá prát o novou smlouvu a zájem potenciálních kupců. O šikovné křídlo se prý hlásí Toronto i NY Rangers. Reakce Avalanche? „Psal jsem si s jeho agentem. Chceme něco podniknout,“ pronesl před týdnem generální manažer Chris MacFarland.
Skládačka, jejíž řešení nebude snadné. Martinu Nečasovi po aktuálním ročníku vyprší smlouva. Aby si ho Colorado mohlo dovolit, potřebuje ze všeho nejprve vypočítat náklady na obrannou superhvězdu Calea Makara.
Dvojnásobnému držiteli Norris Trophy pro nejlepšího beka soutěže skončí kontrakt v létě 2027, do té doby zřejmě podepíše za plat přesahující celkovou sumu 100 milionů dolarů. Proto je aktuálně rušno i kolem Nečase. Kluby z nejlepší ligy si uvědomují, že by nebezpečný tvůrce s bleskovým bruslením mohl být k mání. Navzdory rostoucímu platovému stropu může být účetní výkaz Avs hodně našponovaný.
Toronto, NY Rangers, Anaheim, Philadelphia nebo San Jose, to vše jsou názvy mužstev, které v posledních týdnech a měsících měly projevit aspoň nějaký zájem. Zprávy kolem jejich vyptávání pochopitelně spadají do kolonky spekulace. GM Colorada MacFarland mezitím naznačil, že by o setrvání Čecha stál. Nečas se pochopitelně soustředí na současnost, tříbodovým představením proti Dallasu (4:5n) o víkendu opět zvýšil osobní cenovku.
„Jeho lajně se hodně dařilo, byl to jejich dosud nejlepší zápas. Už v prvním utkání (4:1 s LA Kings) hráli zodpovědně, ale ještě nebyli tak nebezpeční. Tentokrát ohrožovali soupeře od samého začátku,“ chválil kouč Avalanche Jared Bednar Nečasovu elitní letku s bombarďákem Nathanem MacKinnonem a Finem Artturim Lehkonenem.
Třiapadesátiletý trenér si uvědomuje, že vedle sebe staví dvě ofenzivní osobnosti. Budování jejich vzájemné chemie vzalo čas. „Nemyslím si, že by letos dělali něco jinak. Jsou ovšem oba dynamičtí hráči, takže když Marty přišel, hlavně v prodloužení to vypadalo, že do sebe s Nathanem naráží. Chtěli stejné pozice, vybírali si totožná místa. Marty si zvykl, ale nestane se to přes noc,“ analyzoval Bednar spolupráci produktivních es.
Po víkendovém programu měl víc zápisů do statistik než Nečas s MacKinnonem jen tahoun Vegas Jack Eichel (2+5). S přibývajícími zápasy se bude pořadí kanadského bodování proměňovat, nicméně Nečas má ambice k životní sezoně. Svoje maximum si stanovil v předchozí základní části, kdy za 79 utkání v Carolině a Coloradu nashromáždil 83 bodů.
Za Avalanche teď vykročil ideálně. „Energie je v mužstvu skvělá, všichni se těšili, až konečně začneme sezonu. Cítím, že jsem připravený, stejně tak ostatní kluci. Musíte to brát den po dni, zkoušíte se stávat co nejlepší verzi sebe sama. Nedíváme se moc do budoucna. Naše lajna přináší rychlost i dovednosti, dokážeme vstoupit do pásma. Bude to zábava,“ věřil šestadvacetiletý český forvard už bezprostředně před zahájením ročníku.
Kde zakotví v příštích měsících, přesto nemůže tušit. „Já bych byl až šokovaný, kdyby u Avalanche sezonu dokončil. O prodloužení smlouvy se ani nebavím,“ pronesl nedávno anonymně scout z NHL o Nečasovi pro server rg.org.