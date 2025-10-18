Předplatné

NHL ONLINE: Buffalo s Kulichem hostí Floridu. Palát s Devils proti Edmontonu

Jiří Kulich v dresu Buffala
Jiří Kulich v dresu BuffalaZdroj: x.com
NHL
Sobotní program NHL začíná pro evropské fanoušky v přívětivém čase. Už od 19.00 Buffalo s Jiřím Kulichem hostí Floridu, o dvě hodiny později má úvodní buly souboj Ottawy s Islanders a od 21.30 jde do akce New Jersey s Ondřejem Palátem proti Edmontonu. Po půlnoci se pak hraje hned dalších deset utkání. V českém šlágru se proti sobě postaví Martin Nečas v dresu Colorada a Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou. ONLINE přenosy ze všech duelů sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE Po prodl.
21Detail
LIVE
51Detail
LIVE Sam. nájezdy
23Detail
LIVE
63Detail
LIVE
--Tipsport3.044.142.1Detail
LIVE
--Tipsport2.174.142.92Detail
LIVE
--Tipsport2.514.142.47Detail

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport1.874.253.64Detail
LIVE
--Tipsport2.454.082.56Detail
LIVE
--Tipsport2.364.12.65Detail
LIVE
--Tipsport2.374.22.61Detail
LIVE
--Tipsport2.664.092.36Detail
LIVE
--Tipsport1.944.173.45Detail
LIVE
--Tipsport1.664.534.49Detail
LIVE
--Tipsport3.034.122.12Detail
LIVE
--Tipsport1.724.464.18Detail
LIVE
--Tipsport3.034.262.08Detail
LIVE
--Tipsport2.242.69Detail
LIVE
--Tipsport2.914.32Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina3210015:76
2Boston4210113:96
3Montreal4210115:126
3Florida4300113:106
5Washington421019:76
6Rangers5200310:74
7Toronto4200217:154
8Devils3200111:114
8Detroit3200110:104
10Pittsburgh4200211:134
11Flyers310119:83
12Tampa4101213:163
13Columbus3100210:92
14Ottawa310028:142
15Islanders300037:130
16Buffalo300032:100
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4301013:87
    2Dallas3210015:106
    3Vegas4112014:136
    4Edmonton320108:55
    5Seattle Kraken311109:75
    6Nashville4201112:125
    7Winnipeg3200112:94
    8Minnesota4110215:154
    8St. Louis320019:94
    8Anaheim3110112:124
    11Chicago4101210:113
    12Kings4011212:163
    13Vancouver310028:92
    14Utah301025:72
    15San Jose3002110:162
    16Calgary401039:162

