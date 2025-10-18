Předplatné

Hronek asistoval u otočky Vancouveru. Vejmelka vychytal výhru proti San Jose

Filip Hronek se raduje se spoluhráči
Filip Hronek se raduje se spoluhráčiZdroj: ČTK / AP / Tony Gutierrez
Vancouver uspěl na ledě Chicaga
Vancouver uspěl na ledě Chicaga
Gólová radost Vancouveru
Vancouver uspěl na ledě Chicaga
Vancouver uspěl na ledě Chicaga
Vítězná radost hráčů Vancouveru
7
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Filip Hronek asistoval v pátečním programu NHL u výhry Vancouveru nad Chicagem 3:2 po samostatných nájezdech. Karel Vejmelka slavil v brance Utahu vítězství 6:3 nad hokejisty San Jose.

Český obránce Hronek se v druhé třetině podepsal pod vyrovnávací trefu hostů. V 34. minutě našel volného Maxe Sassona a ten poslal zápas do prodloužení. To ale nerozhodlo, a tak došlo i na samostatné nájezdy, ve kterých zajistil Vancouveru bod navíc ve čtvrté sérii Brock Boeser.

Devětadvacetiletý Vejmelka slavil třetí výhru v nové sezoně. Proti San Jose na něj letělo 21 střel a český brankář třikrát inkasoval. Hattrickem zazářil jeho spoluhráč Nick Schmaltz.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE Po prodl.
21Detail
LIVE
51Detail
LIVE Sam. nájezdy
23Detail
LIVE
63Detail
LIVE
--Tipsport2.993.952.11Detail
LIVE
--Tipsport2.093.963.03Detail
LIVE
--Tipsport2.574.022.37Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina3210015:76
2Boston4210113:96
3Montreal4210115:126
3Florida4300113:106
5Washington421019:76
6Rangers5200310:74
7Toronto4200217:154
8Devils3200111:114
8Detroit3200110:104
10Pittsburgh4200211:134
11Flyers310119:83
12Tampa4101213:163
13Columbus3100210:92
14Ottawa310028:142
15Islanders300037:130
16Buffalo300032:100
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4301013:87
    2Dallas3210015:106
    3Vegas4112014:136
    4Edmonton320108:55
    5Seattle Kraken311109:75
    6Nashville4201112:125
    7Winnipeg3200112:94
    8Minnesota4110215:154
    8St. Louis320019:94
    8Anaheim3110112:124
    11Chicago4101210:113
    12Kings4011212:163
    13Vancouver310028:92
    14Utah301025:72
    15San Jose3002110:162
    16Calgary401039:162

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů