Tomášek začal poprvé u McDavida! Zastínil ho výborný Rittich: Byl fenomenální
Když v létě při vyhlášení ankety Zlatá hokejka David Tomášek vystoupal na pódium, bavil nacvičenou scénou, jak se v Edmontonu představí Connoru McDavidovu. „Dělali jsme si srandu. Řekne mi, že je McDavid. A já odpovím: Já jsem jenom David!“ Nový člen české party v NHL už se s hvězdným spoluhráčem jistě seznámil, do pátečního klání Edmontonu s NY Islanders (2:4) dokonce oba naskočili vedle sebe v rámci první formace. Slavil však krajan na druhé straně.
V rámci newyorského tripu se Davidu Tomáškovi dosud daří sbírat důležité reference. Oilers výlet v americkém velkoměstě završí sobotním duelem s New Jersey, střety proti Rangers a Islanders mají za sebou. Už v předchozím klání útočník původem z Prahy příkladně pracoval, tlačil se do branky a vysloužil si několik směn vedle Connora McDavida.
Síly pak logicky spojili i pro úvod utkání na hřišti Isles. Vytížení bývalého sparťana se nakonec zastavilo na 12 minutách a 57 sekundách, oproti opěvovanému Kanaďanovi byl prakticky na polovině. Elitní letka si totiž vybrala slabší defenzivní momenty, sám McDavid zakončil večer na hodnotě -3 ve statistice plus/minus.
„Musíme se k tomu stavět jako tým,“ odmítl hledat individuálního viníka hlavní trenér Oilers Kris Knoblauch. „Samozřejmě si vždycky říkáme o věcech, které se nám daří, nebo na čem naopak potřebujeme zapracovat. Dali jsme soupeři brejky a přečíslení, což by se samozřejmě stávat nemělo, navíc jsme byli vylučovaní. Musíme se zaměřit na to, abychom nebyli tolik v oslabení.“
Dvě minuty za držení si v prostřední části odseděl i Tomášek, který se týmu rozhodně hodí víc na ledě, jakmile pyká soupeř. Ukázala to situace z konce první třetiny, kdy devětadvacetiletý univerzál okamžitě po vhazování ukradl volný puk, o zbytek skvostné akce se pak postaralo duo McDavid – Leon Draisaitl. Němcův zásah zprostředkoval Tomáškovi druhý zápis do statistik v sezoně.
Od úvodní trefy se kanadské mužstvo zvedlo, po přestávce už působilo jasně živelnějším dojmem a zasypávalo střelami českého brankáře Davida Ritticha. Ten při premiéře za Islanders sice ještě propustil ránu z levého kruhu v podání Ryana Nugenta-Hopkinse, ale pak branku definitivně zamkl. Domácí otočili z 1:2 na 4:2 i díky hattricku Bo Horvata.
POSLEDNÍCH PĚT SEZON DAVIDA RITTICHA
Sezona
Klub
Zápasy
Výhry
Úspěšnost (%)
2024/25
LA Kings
34
16
88,7
2023/24
LA Kings
24
13
92,1
2022/23
Winnipeg
21
9
90,1
2021/22
Nashville
17
6
88,6
2020/21
Toronto
4
1
88,8
2020/21
Calgary
15
4
90,4
„David byl fenomenální,“ nešetřil ofenzivní uragán chválou pro gólmana s 31 zásahy. „Poprvé nastoupil za nás, navíc rovnou proti takové ofenzivní síle. Dokázal předvést neuvěřitelné zákroky, které jsme potřebovali. Tentokrát bychom bez něj nezvítězili,“ uznal Horvat, který Ritticha shodou okolností dopravil na zápas vlastním vozem.
„Nemohl jsem prohrát, protože v hledišti byl můj bývalý spoluhráč z Jihlavy, hráli jsme spolu v mládežnických kategoriích. Neměl jsem letos ideální přípravné období, ale pracoval jsem na tom, opravoval chyby, které jsem udělal. Odtud jsem se odrazil a snažím se být lepším každým dnem,“ pronesl Rittich.
Ostřílený třiatřicetiletý gólman si zřejmě nemůže dělat iluze, že by předskočil v uplynulých čtyřech ročnících zcela neotřesitelnou jedničku Ilju Sorokina. Ten však otevřel aktuální základní část třemi porážkami s chabou úspěšností 85,4 procenta, a tak se trenérskému štábu kolem bývalého legendárního brankáře Patricka Roye alternativa na této pozici hodí.
V pátek Rittich obstál i při střetu s Tomáškem, když zastavil přesilovkovou dorážku McDavidovy střely, čímž oddálil nováčkovo čekání na premiérovou branku. „Myslím, že David hrál prostě skvěle. Ještě na konci druhé třetiny měl zákrok proti McDavidovi, který byl pro nás stěžejní, abychom se udrželi v zápase,“ chválil hlavní kouč Roy.