NHL ONLINE: Rozjetý Nečas proti Pastrňákovi se Zachou. Buffalo s Kulichem porazilo šampiony
Sobotní program zámořské NHL nabízí pikantní český souboj. Proti sobě se postaví Martin Nečas v dresu Colorada a David Pastrňák s Pavlem Zachou z Bostonu. V úvodním utkání Buffalo, za které hraje Jiří Kulich, porazilo 3:0 úřadující šampiony z Floridy. Ondřej Palát byl v dresu New Jersey u výhry 5:3 nad Edmontonem. ONLINE přenosy ze všech duelů sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
NHL - Základní část - 2025/2026
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|3
|2
|1
|0
|0
|15:7
|6
|2
Boston
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|6
|3
Montreal
|4
|2
|1
|0
|1
|15:12
|6
|3
Florida
|4
|3
|0
|0
|1
|13:10
|6
|5
Washington
|4
|2
|1
|0
|1
|9:7
|6
|6
Rangers
|5
|2
|0
|0
|3
|10:7
|4
|7
Toronto
|4
|2
|0
|0
|2
|17:15
|4
|8
Devils
|3
|2
|0
|0
|1
|11:11
|4
|8
Detroit
|3
|2
|0
|0
|1
|10:10
|4
|10
Pittsburgh
|4
|2
|0
|0
|2
|11:13
|4
|11
Flyers
|3
|1
|0
|1
|1
|9:8
|3
|12
Tampa
|4
|1
|0
|1
|2
|13:16
|3
|13
Columbus
|3
|1
|0
|0
|2
|10:9
|2
|14
Ottawa
|3
|1
|0
|0
|2
|8:14
|2
|15
Islanders
|3
|0
|0
|0
|3
|7:13
|0
|16
Buffalo
|3
|0
|0
|0
|3
|2:10
|0
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|7
|2
Dallas
|3
|2
|1
|0
|0
|15:10
|6
|3
Vegas
|4
|1
|1
|2
|0
|14:13
|6
|4
Edmonton
|3
|2
|0
|1
|0
|8:5
|5
|5
Seattle Kraken
|3
|1
|1
|1
|0
|9:7
|5
|6
Nashville
|4
|2
|0
|1
|1
|12:12
|5
|7
Winnipeg
|3
|2
|0
|0
|1
|12:9
|4
|8
Minnesota
|4
|1
|1
|0
|2
|15:15
|4
|8
St. Louis
|3
|2
|0
|0
|1
|9:9
|4
|8
Anaheim
|3
|1
|1
|0
|1
|12:12
|4
|11
Chicago
|4
|1
|0
|1
|2
|10:11
|3
|12
Kings
|4
|0
|1
|1
|2
|12:16
|3
|13
Vancouver
|3
|1
|0
|0
|2
|8:9
|2
|14
Utah
|3
|0
|1
|0
|2
|5:7
|2
|15
San Jose
|3
|0
|0
|2
|1
|10:16
|2
|16
Calgary
|4
|0
|1
|0
|3
|9:16
|2