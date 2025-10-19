Předplatné

NHL ONLINE: Rozjetý Nečas proti Pastrňákovi se Zachou. Buffalo s Kulichem porazilo šampiony

Martin Nečas v utkání na ledě Buffala
Martin Nečas v utkání na ledě BuffalaZdroj: ČTK / AP / Jeffrey T. Barnes
David Pastrňák
Ondřej Palát v dresu New Jersey Devils
Jiří Kulich v dresu Buffala
4
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Sobotní program zámořské NHL nabízí pikantní český souboj. Proti sobě se postaví Martin Nečas v dresu Colorada a David Pastrňák s Pavlem Zachou z Bostonu. V úvodním utkání Buffalo, za které hraje Jiří Kulich, porazilo 3:0 úřadující šampiony z Floridy. Ondřej Palát byl v dresu New Jersey u výhry 5:3 nad Edmontonem. ONLINE přenosy ze všech duelů sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE Po prodl.
21Detail
LIVE
51Detail
LIVE Sam. nájezdy
23Detail
LIVE
63Detail
LIVE
30Detail
LIVE
45Detail
LIVE
53Detail

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport1.864.343.6Detail
LIVE
--Tipsport2.34.182.7Detail
LIVE
--Tipsport2.44.182.58Detail
LIVE
--Tipsport2.344.312.6Detail
LIVE
--Tipsport2.74.12.32Detail
LIVE
--Tipsport1.944.253.4Detail
LIVE
--Tipsport1.684.524.38Detail
LIVE
--Tipsport2.894.142.19Detail
LIVE
--Tipsport1.74.514.23Detail
LIVE
--Tipsport3.014.262.09Detail
LIVE
--Tipsport2.242.69Detail
LIVE
--Tipsport2.914.32Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina3210015:76
2Boston4210113:96
3Montreal4210115:126
3Florida4300113:106
5Washington421019:76
6Rangers5200310:74
7Toronto4200217:154
8Devils3200111:114
8Detroit3200110:104
10Pittsburgh4200211:134
11Flyers310119:83
12Tampa4101213:163
13Columbus3100210:92
14Ottawa310028:142
15Islanders300037:130
16Buffalo300032:100
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4301013:87
    2Dallas3210015:106
    3Vegas4112014:136
    4Edmonton320108:55
    5Seattle Kraken311109:75
    6Nashville4201112:125
    7Winnipeg3200112:94
    8Minnesota4110215:154
    8St. Louis320019:94
    8Anaheim3110112:124
    11Chicago4101210:113
    12Kings4011212:163
    13Vancouver310028:92
    14Utah301025:72
    15San Jose3002110:162
    16Calgary401039:162

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů