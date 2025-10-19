Předplatné

NHL ONLINE: Washington hraje proti Vancouveru, Tomášek s Oilers se představí v Detroitu

Edmonton Oilers se radují z přesilovkového gólu Leona Draisaitla, na kterém si svoji první asistenci při premiéře v NHL přispal David Tomášek (uprostřed)
Edmonton Oilers se radují z přesilovkového gólu Leona Draisaitla, na kterém si svoji první asistenci při premiéře v NHL přispal David Tomášek (uprostřed)Zdroj: profimedia.cz
David Rittich vychytal Edmonton
Hokejisté Rangers nedokázali ve třech domácích zápasech nové sezony vstřelit ani jeden gól
Čtyři zápasy má NHL na programu v neděli večer a v noci na pondělí. Washington už od 18:30 SEČ nastoupí doma proti Vancouveru s obráncem Filipem Hronkem a útočníkem Filipem Chytilem. Ve 21 hodin začíná duel mezi Detroitem a Edmontonem. David Tomášek má zatím na kontě tři asistence v šesti zápasech, dočká se premiérové trefy? Další dva duely se hrají po půlnoci, ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na webu iSport.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina3210015:76
2Boston4210113:96
3Montreal4210115:126
3Florida4300113:106
5Washington421019:76
6Rangers5200310:74
7Toronto4200217:154
8Devils3200111:114
8Detroit3200110:104
10Pittsburgh4200211:134
11Flyers310119:83
12Tampa4101213:163
13Columbus3100210:92
14Ottawa310028:142
15Islanders300037:130
16Buffalo300032:100
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4301013:87
    2Dallas3210015:106
    3Vegas4112014:136
    4Edmonton320108:55
    5Seattle Kraken311109:75
    6Nashville4201112:125
    7Winnipeg3200112:94
    8Minnesota4110215:154
    8St. Louis320019:94
    8Anaheim3110112:124
    11Chicago4101210:113
    12Kings4011212:163
    13Vancouver310028:92
    14Utah301025:72
    15San Jose3002110:162
    16Calgary401039:162

      Kanadské bodování
      #HráčTýmGAKBZ+/-
      1.Jack EichelVegas5101564
      2.Mark StoneVegas2111362
      3.Nathan MacKinnonColorado6410610
      4.Martin NečasColorado4610610
      5.Mark ScheifeleWinnipeg63954
      6.Kirill KaprizovMinnesota4596-6
      7.Matt BoldyMinnesota4596-3
      8.Jevgenij MalkinPittsburgh36961
      9.Shane PintoOttawa71861
      10.Seth JarvisCarolina62855

