Předplatné

Nečas proti Pastovi natáhl bodovou sérii, Hertl přispěl k demolici. Vladař mezi hvězdami

Útočník Colorada Martin Nečas bojuje o puk v zápase proti Bostonu
Útočník Colorada Martin Nečas bojuje o puk v zápase proti BostonuZdroj: ČTK / AP / David Zalubowski
Flyers oslavují vítězství s českým brankářem Danielem Vladařem
Český útočník Tomáš Hertl oslavuje gól s parťáky z Las Vegas
Útočník Minnesoty Kirill Kaprizov krouží kolem branky Daniela Vladaře
Martin Nečas v zápase proti Bostonu
Gólman Philadelphie Daniel Vladař zazářil proti Minnesotě
Tomáš Hertl se oklepává po tvrdém hitu
David Pastrňák
11
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
NHL
Začít diskusi (0)

Hokejisté Colorada v nočním utkání NHL vyhráli doma 4:1 nad Bostonem a připsali si třetí výhru v řadě. Český útočník Martin Nečas se v souboji s Davidem Pastrňákem a Pavle Zachou (oba bez bodu) trefil přes celé hřiště do prázdné branky a bodoval v šestém zápase za sebou. Tomáš Hertl gólem a asistencí přispěl k demolici Calgary 6:1. Gólman Daniel Vladař vychytal Philadelphii vítězství 2:1 po prodloužení nad Minnesotou a byl zvolen třetí hvězdou zápasu.

Nečas se trefil přes celé hřiště do odkryté branky Bostonu v 58. minutě. Prodloužil tak svou bodovou sérii na šest zápasů a v sezoně má už 10 bodů (4+6). V tabulce nejproduktivnějších hráčů NHL mu patří pátá příčka.

Stejný součet má i jeho spoluhráč z útočné formace Nathan MacKinnon, jenž se v utkání střelecky prosadil dvakrát. Naopak bodově naprázdno vyšlo české duo Bruins David Pastrňák a Pavel Zacha.

Na reprezentačního brankáře Vladaře letělo 16 střel a jediným hokejistou Wild, jenž ho překonal, byl v 22. minutě Vladimir Tarasenko. Ve třetí třetině vyrovnal Owen Tippett a bod navíc zajistil Flyers v prodloužení Noah Cates. Za Minnesotu nastoupil po čtyřzápasové odmlce David Jiříček a odehrál 13 minut.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE Po prodl.
21Detail
LIVE
51Detail
LIVE Sam. nájezdy
23Detail
LIVE
63Detail
LIVE
30Detail
LIVE
45Detail
LIVE
53Detail

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE Po prodl.
34Detail
LIVE
34Detail
LIVE Po prodl.
21Detail
LIVE
32Detail
LIVE
31Detail
LIVE
41Detail
LIVE
41Detail
LIVE Po prodl.
34Detail
LIVE
61Detail
LIVE
03Detail
LIVE
--Tipsport2.044.093.23Detail
LIVE
--Tipsport2.94.042.14Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina3210015:76
2Boston4210113:96
3Montreal4210115:126
3Florida4300113:106
5Washington421019:76
6Rangers5200310:74
7Toronto4200217:154
8Devils3200111:114
8Detroit3200110:104
10Pittsburgh4200211:134
11Flyers310119:83
12Tampa4101213:163
13Columbus3100210:92
14Ottawa310028:142
15Islanders300037:130
16Buffalo300032:100
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4301013:87
    2Dallas3210015:106
    3Vegas4112014:136
    4Edmonton320108:55
    5Seattle Kraken311109:75
    6Nashville4201112:125
    7Winnipeg3200112:94
    8Minnesota4110215:154
    8St. Louis320019:94
    8Anaheim3110112:124
    11Chicago4101210:113
    12Kings4011212:163
    13Vancouver310028:92
    14Utah301025:72
    15San Jose3002110:162
    16Calgary401039:162

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů