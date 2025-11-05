Zraněný Gudas pro NHL Insider: Nohy ještě budu potřebovat. Ducks jednou nikdo nezastaví
Anaheim Ducks vstoupili do sezony s jasným plánem posunout se mezi uchazeče o místo v play off, kam se nedostali sedm let. Série výher je vystřelila do popředí Západní konference NHL. „Je to super. Abychom měli úspěšnou sezonu, musíme chytnout začátek, což se povedlo. Kluci nabírají sebevědomí. Rozstříleli se, máme rychlé mužstvo. Uvidíme, jak si poradíme dál. Větší část sezony je před námi,“ řekl kapitán týmu Radko Gudas v pořadu NHL Insider na iSport.cz.
Na konci října odstoupil během utkání v Bostonu. Radko Gudas hrál sedmý zápas, od té doby už vynechal dalších pět. Oficiální vysvětlení se schovalo za vágní formulaci o zranění v dolní části těla. „Naštěstí to nejsou kolena,“ prozradil 35letý obránce. Právě kvůli nim nejel na letošní mistrovství světa. Kdy se vrátí? „Záleží, jak se budu cítit. Aby se to pak netáhlo celou sezonu. Nohy ještě budu potřebovat,“ usmál se.
Na střídačku Ducks se postavil zkušený Joel Quenneville, trenér s druhým nejvyšším počtem vítězných utkání v základní části NHL po Scottym Bowmanovi. Gudas ho zažil už na Floridě, do NHL se vrátil po čtyřleté odstávce kvůli starému skandálu za jeho působení v Chicagu. „Zůstal pořád stejný. Má neuvěřitelný respekt, ale vládne pozitivnější atmosféra. Najednou se všem daří, všichni mu to chceme oplatit. Užívám si, že je tady, ale myslím, že on si to užívá nejvíc. Je hrozně rád, že dostal další šanci a tým zatím šlape,“ líčil Gudas.
Q, jak mu zkráceně říkají, získal s Chicagem třikrát Stanley Cup. Tým táhli Jonathan Toews a Patrick Kane. O mladých hráčích kouč Anaheimu prohlásil, že jednou můžou hrát stejné role a být dobří a úspěšní jako oni. Gudas s ním souhlasil. „I v tak mladém věku dokážou zápas překlopit na naši stranu. Potřebují se pár let rozehrát, až dozrají, budou nezastavitelní. Je hezké být u jejich začátků a sledovat, jak se rozvíjejí,“ pochvaloval si.
Ducks by se mohli jmenovat Anaheim Rangers. Tým v poslední době průběžně posílilo několik zkušených borců, čtyři z nich přišli z New Yorku. „Už jen svým přístupem a profesionalismem mladým ukážou, co je potřeba udělat, aby se dostali tak daleko. Jak se připravují, jak jsou dobří ve svém věku. To je nejvíc, co od nich ti mladí můžou dostat. Tohle jim dá mnohem víc, než průpovídky,“ poznamenal Gudas.
Kromě Anaheimu vyletěly v úvodu sezony třeba ještě Montreal nebo Utah. Jak vnímá přelévání sil v NHL? Ostřílený bek mluvil taky o stavu českých obránců, kterých v NHL zůstalo málo, i brankářích, jichž je naopak dost.
„Ale ani na mistrovství jsme neměli obranu z NHL,“ zmínil se o loňském šampionátu v Praze. Probral situaci dalších mistrů světa Davida Kämpfa, Davida Tomáška a Martina Nečase. „Zasloužené!“ rozzářil se při zmínce o jeho nové smlouvě v Coloradu. Jemu naopak kontrakt končí.
„Teď je nejdůležitější, abych se dostal zpátky na hřiště. Na nic netlačím. Pro mě je důležité, aby se dařilo týmu. Zatím se nechci zabývat, co bude potom. Čeká nás olympiáda a podobně. Pokud něco přijde, budeme to řešit,“ uvedl host pořadu NHL Insider.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Montreal
|13
|4
|5
|1
|3
|48:41
|19
|2
Pittsburgh
|14
|8
|0
|2
|4
|49:40
|18
|3
Devils
|13
|8
|1
|0
|4
|46:40
|18
|4
Detroit
|14
|6
|3
|0
|5
|44:42
|18
|5
Carolina
|12
|5
|3
|0
|4
|44:32
|16
|6
Boston
|15
|5
|3
|0
|7
|49:51
|16
|7
Flyers
|13
|3
|4
|1
|5
|38:35
|15
|8
Toronto
|13
|5
|2
|1
|5
|47:47
|15
|9
Columbus
|12
|5
|2
|0
|5
|40:36
|14
|10
Tampa
|13
|4
|2
|2
|5
|37:36
|14
|11
Buffalo
|13
|4
|1
|4
|4
|38:40
|14
|12
Islanders
|13
|6
|0
|2
|5
|43:46
|14
|12
Ottawa
|13
|4
|2
|2
|5
|48:51
|14
|12
Rangers
|14
|4
|2
|2
|6
|31:34
|14
|15
Washington
|12
|5
|1
|1
|5
|31:29
|13
|16
Florida
|13
|5
|1
|1
|6
|34:41
|13
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|14
|8
|0
|5
|1
|50:37
|21
|2
Winnipeg
|13
|8
|1
|0
|4
|45:33
|18
|3
Utah
|13
|6
|3
|0
|4
|44:35
|18
|4
Anaheim
|12
|6
|2
|1
|3
|48:37
|17
|5
Vegas
|12
|6
|1
|3
|2
|40:32
|17
|6
Dallas
|13
|5
|2
|3
|3
|37:39
|17
|7
Seattle Kraken
|12
|4
|2
|4
|2
|33:33
|16
|8
Edmonton
|15
|4
|2
|4
|5
|46:48
|16
|9
Kings
|14
|3
|3
|4
|4
|40:44
|16
|10
Vancouver
|14
|3
|4
|0
|7
|40:45
|14
|11
Nashville
|15
|4
|1
|4
|6
|39:51
|14
|12
Chicago
|13
|4
|1
|3
|5
|39:38
|13
|13
Minnesota
|14
|3
|2
|3
|6
|40:51
|13
|14
San Jose
|13
|1
|3
|3
|6
|42:53
|11
|15
St. Louis
|13
|4
|0
|2
|7
|37:53
|10
|16
Calgary
|14
|2
|1
|2
|9
|31:48
|8