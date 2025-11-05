Jágr rozjásal Madison Square Garden. Vzpomínal na Rangers a řekl, proč pořád hraje
Objevil se na multimediální kostce nad ledem a celá hala explodovala potleskem. Legendární Jaromír Jágr strávil v dresu New York Rangers čtyři sezony a po 17 letech se do slavné Madison Square Garden vrátil jako divák. „Předpovídali, že skončíme poslední. Bylo po výluce, osm let se nedostali do play off, ale měli spoustu skvělých hráčů. Byla tu spousta Čechů a byla to zábava,“ zavzpomínala ikona v přestávkovém studiu během zápasu mezi Rangers a Carolinou na svoje působení v New Yorku.
Právě tady zažil jednu z individuálně nejlepších sezon kariéry. Jaromír Jágr přestoupil k Rangers v sezoně 2003/04 z Washingtonu, o celý další ročník za oceánem přišel kvůli výluce. Pak už to rozbalil naplno. Pádesáti čtyřmi brankami stanovil dosud platný gólový rekord klubu v jediné sezoně, dohromady bral 123 bodů. „To byla speciální sezona,“ přiznala třiapadesátiletá legenda v televizním studiu během středečního zápasu.
„Vždycky je skvělé sem přijít. Fanoušci, aréna… Je tu jiná atmosféra. Už uběhlo 17 let od doby, co jsem naposledy hrál za Rangers. To je dlouhá doba,“ říkal Jágr s úsměvem.
S přítelkyní Dominikou Branišovou sledoval z publika porážku Rangers s Carolinou. Tým z New Yorku se doma dál trápí a padl 0:3. Na tradiční poděkování fanouškům se vztyčenými hokejkami tentokrát nedošlo.
„Měli jsme hodně hráčů z Evropy a v Evropě po vítězstvích oslavujete s fanoušky. Je to úplně jiné než tady. Dělali jsme to celý rok v Evropě, tak jsme si řekli, že to uděláme tady,“ vzpomínal nejproduktivnější Evropan v historii NHL, jak tradice vznikla.
Fanouškům ještě předtím zapózoval na tribuně s dresem Rangers. Na jeho hrudi nemohlo chybět kapitánské céčko, které český útočník nosil v klubu dvě sezony. „První rok jsme neměli kapitána. Mark Messier byl skvělý kapitán, bylo správné rozhodnutí potom rok nemít žádného. Potom jsme měli první zápas sezony a já o tom nevěděl. Stál jsem v chodbě a čekal, až řeknou moje jméno. Glen (Sather) ke mně přišel a říká, hodně štěstí. A dal mi céčko na dres,“ popisoval Jágr, jak se stal lídrem slavného klubu.
Zámoří nepřestává udivovat tím, že v 53 letech hraje pořád na nejvyšší úrovni. V extralize v této sezoně naskočil do čtyř zápasů a zapsal asistenci. Další starty zhatila vracející se zranění. „Pořád hokej miluju. Zaprvé nechci ztloustnout, miluju jídlo, musel bych stejně něco dělat. Tak proč nehrát hokej, když pořád můžu?“ vysvětloval se smíchem Jágr. „Miluju kabinu, miluju zábavu se spoluhráči, když dám gól, rád slavím s fanoušky,“ dodal už na vážnější notu.
Díky reprezentační přestávce má nestárnoucí legenda čas dát se zdravotně dohromady. Kladno čeká další zápas až příští pátek, kdy na ČEZ stadion přijede Třinec. Bude v sestavě i druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL? Síly zatím sbírá za oceánem, kde se mu znovu dostalo královského přijetí. Není divu, vždyť v dresu Rangers posbíral Jágr 319 bodů (124+195) za pouhých 277 utkání. I proto na něj fanoušci nezapomněli.