ONLINE: Utah s Vejmelkou hraje se Seattlem. Prosadí se Bedard a spol. proti St. Louis?

Utah se v čele s českými brankáři Karlem Vejmelkou a Vítkem Vaněčkem pokusí přerušit sérii dvou porážek proti tabulkovému sousedovi ze Seattlu a přiblížit se pozicím zaručujícím play-off. V těsném závodě o nejlepší konferenční osmičku figuruje rovněž Chicago, které naposledy sice vyhrálo, předtím ale utrpělo dva debakly 0:6 a 1:7. Pro evropské fanoušky pak sobotní večer nabízí bohatý program dalších zápasů. Všechna utkání sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
Detail
LIVE
Detail
LIVE
Detail
LIVE
Detail
LIVE
Detail
LIVE
Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2528533137
2.Connor McDavidEdmonton16324831-2
3.Macklin CelebriniSan Jose152944328
4.Connor BedardChicago192342308
5.Martin NečasColorado1428423130
6.Mikko RantanenDallas13294231-3
7.Jason RobertsonDallas2020403214
8.Leo CarlssonAnaheim1822403111
9.Leon DraisaitlEdmonton172340318
10.Nikita KučerovTampa1327402810

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Washington3117149105:7840
2Carolina3013629101:8540
3Islanders3213531197:9139
4Tampa31153211102:8038
5Boston32136013107:9938
6Detroit32134312100:10937
7Flyers29974987:8136
8Pittsburgh291317890:8535
9Devils3111611392:10035
10Montreal309731197:10735
11Rangers3211441383:8434
12Toronto3010451199:9633
13Ottawa3010441296:9932
14Florida3013221394:9932
15Columbus317661294:10932
16Buffalo319441495:10830
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3120272124:7251
    2Dallas3217456111:8547
    3Anaheim31118111113:10339
    4Minnesota311165990:8339
    5Vegas301149693:8839
    6Kings30958882:8036
    7Edmonton3195611103:10734
    8San Jose328731490:10533
    9Chicago3012161189:9132
    10Utah3211331596:9431
    11Seattle Kraken287561070:8530
    12Winnipeg3012211591:9529
    13St. Louis3211071481:11629
    14Calgary3210241682:9628
    15Nashville308441485:10528
    16Vancouver317431787:11125

