Dobeš vychytal výhru proti Edmontonu. Pastrňák se Zachou bez bodu, Boston padl

NHL
Český hokejový brankář Jakub Dobeš 27 zákroky pomohl Montrealu k výhře 4:1 nad Edmontonem. Za svůj výkon byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Z výhry se radoval také Karel Vejmelka, jehož Utah porazil Pittsburgh 5:4 v prodloužení. Boston padl na ledě Minnesoty 2:6, David Pastrňák s Pavlem Zachou vyšli bodově naprázdno.

Dobeš nastoupil od první minuty po dvou zápasech a proti Edmontonu od začátku patřil k hlavním postavám svého týmu. Hvězdy soupeře na něj dlouho nemohly vyzrát a jediný gól nakonec vstřelily až v 53. minutě, kdy na 1:3 snížil Zach Hyman.

Více už Edmonton nestihl. Naopak domácí Canadiens v závěru přidali uklidňující čtvrtou branku a došli si pro vítězství. Dobeš naskočil do 18. zápasu a vychytal už jedenáctou výhru v ročníku.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2629553240
2.Connor McDavidEdmonton183452330
3.Macklin CelebriniSan Jose1631473311
4.Connor BedardChicago192544318
5.Leon DraisaitlEdmonton1726433310
6.Martin NečasColorado1428423230
7.Nikita KučerovTampa1329422911
8.Mikko RantanenDallas13294232-5
9.Leo CarlssonAnaheim1823413211
10.Jack EichelVegas122941316

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina3213829108:9044
2Islanders33136311100:9341
3Washington32171410106:8340
4Tampa32153311104:8339
5Detroit33144312104:10939
6Boston33136014109:10538
6Flyers31976992:8838
8Montreal32107411105:11338
9Pittsburgh311319899:9637
10Devils3312611497:10337
11Rangers3311541388:8836
12Florida3114221398:9934
13Toronto31104512102:10233
14Ottawa3110441398:10232
15Buffalo3210441498:10932
16Columbus327661396:11232
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3221272128:7453
    2Dallas3317457111:8947
    3Minnesota331365999:8743
    4Vegas311249696:9041
    5Anaheim32118112114:10739
    6Kings31959883:8237
    7Edmonton33105612110:11436
    8Utah34124315106:10135
    9San Jose338831496:11035
    10Chicago3212161391:9832
    11Winnipeg3113211596:9631
    12St. Louis3312071484:11831
    13Calgary3310341684:9730
    14Seattle Kraken307561274:9330
    15Nashville318441587:10928
    16Vancouver328431789:11227

