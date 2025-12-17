Pastrňák bral dvě asistence, Boston slavil nad Utahem. Nahrávky při výhře i pro Nečase
Martin Nečas přispěl v NHL dvěma přihrávkami k výhře hokejistů Colorada 5:3 na ledě Seattlu a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. David Pastrňák si také připsal v úterý dvě asistence, kterými pomohl Bostonu porazit 4:1 Utah a stal se třetí hvězdou utkání. Vítězství podpořil asistencí Pavel Zacha. Na straně poražených inkasoval Vítek Vaněček čtyřikrát z 23 střel.
Philadelphia i díky 21 zákrokům Daniela Vladaře zvítězila v Montrealu 4:1. Filip Hronek přispěl jednou přihrávkou k výhře Vancouveru 3:0 na ledě New York Rangers. Adam Klapka přihrál na jeden gól Calgary při porážce v San Jose 3:6.
Nečas si připsal alespoň dva body v pěti z posledních sedmi utkání. Po jeho akci Colorado otevřelo skóre, když jeho střelu zpoza mezikruží tečoval Artturi Lehkonen. Podruhé se český hráč zapsal do statistik na začátku třetí třetiny: od pravého mantinelu posunul puk na modrou čáru Caleovi Makarovi, po jehož pasu vyrovnal Nathan MacKinnon na 3:3.
Nerozhodný stav zlomil v přesilové hře Brock Nelson a výhru pojistil při risku Seatllu bez gólmana MacKinnon, první hvězda večera. Nečas si vylepšil bilanci na 14 branek a 31 asistencí z 33 zápasů a vede produktivitu českých hokejistů o sedm bodů před Pastrňákem (13+25).
Pastrňák přihrál na oba góly Morganu Geekiemu, který na přelomu první a druhé třetiny otočil z 0:1 na 2:1. V prvním případě zakončoval v přesilové hře po akci českého kanonýra do odkryté branky. U druhého gólu Geekie dorazil Pastrňákovu střelu a připsal si už 24. trefu sezony. Na 3:1 zvýšil v 51. minutě Casey Mittelstadt, který doklepl do prázdné branky Zachovu střelu. Skóre uzavřel individuálním průnikem Michael Eyssimont.
Vladař inkasoval jen na konci první třetiny, poté co ho střelou z mezikruží překonal Alexandre Texier a otevřel skóre. Už za 39 sekund ale vyrovnal Carl Grundström a ve druhé třetině Philadelphia odskočila na 3:1 po trefách Trevora Zegrase a Bobbyho Brinka. Výhru zpečetil Travis Konecny při hře Montrelau bez brankáře. Na český gólmanský souboj nedošlo, Jakub Dobeš sledoval zápas ze střídačky.
Hronek si připsal asistenci u trefy Conora Garlanda, který v oslabení čtyř proti šesti pojistil výhru gólem na 3:0. Útočník Vancouveru trefil prázdnou branku Rangers z obranného pásma bekhendem z rohu kluziště. Zbývající góly vstřelili Evander Kance Liam Öhgren, který byl součástí výměny za Quinna Hughese a v novém působišti skóroval poprvé. Čisté konto udržel Thatcher Demko, kryl 23 střel. V sestavě poražených odehrál šest minut Jaroslav Chmelař.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|28
|30
|58
|33
|43
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|20
|36
|56
|34
|0
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|18
|33
|51
|34
|13
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|17
|30
|47
|34
|10
|5.
|Connor Bedard
Chicago
|19
|25
|44
|31
|8
|6.
|Martin Nečas
Colorado
|14
|30
|44
|33
|32
|7.
|Mikko Rantanen
Dallas
|14
|30
|44
|33
|-3
|8.
|Leo Carlsson
Anaheim
|18
|24
|42
|34
|10
|9.
|Nikita Kučerov
Tampa
|13
|29
|42
|30
|9
|10.
|Kyle Connor
Winnipeg
|15
|26
|41
|32
|9
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|32
|13
|8
|2
|9
|108:90
|44
|2
Islanders
|34
|13
|6
|3
|12
|102:96
|41
|3
Detroit
|34
|15
|4
|3
|12
|107:111
|41
|4
Washington
|33
|17
|1
|4
|11
|106:88
|40
|5
Boston
|34
|14
|6
|0
|14
|113:106
|40
|5
Flyers
|32
|10
|7
|6
|9
|96:89
|40
|7
Tampa
|33
|15
|3
|3
|12
|106:88
|39
|8
Montreal
|33
|10
|7
|4
|12
|106:117
|38
|9
Pittsburgh
|32
|13
|1
|9
|9
|103:102
|37
|10
Devils
|33
|12
|6
|1
|14
|97:103
|37
|11
Florida
|32
|15
|2
|2
|13
|103:101
|36
|12
Rangers
|35
|11
|5
|4
|15
|89:95
|36
|13
Toronto
|32
|11
|4
|5
|12
|105:104
|35
|14
Ottawa
|32
|10
|5
|4
|13
|101:104
|34
|15
Columbus
|33
|7
|7
|6
|13
|100:115
|34
|16
Buffalo
|32
|10
|4
|4
|14
|98:109
|32
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|33
|22
|2
|7
|2
|133:77
|55
|2
Dallas
|34
|18
|4
|5
|7
|115:90
|49
|3
Minnesota
|34
|14
|6
|5
|9
|104:87
|45
|4
Anaheim
|34
|12
|8
|2
|12
|121:112
|42
|5
Vegas
|31
|12
|4
|9
|6
|96:90
|41
|6
Edmonton
|34
|11
|5
|6
|12
|116:118
|38
|7
Kings
|32
|9
|5
|9
|9
|84:86
|37
|8
San Jose
|34
|9
|8
|3
|14
|102:113
|37
|9
Utah
|35
|12
|4
|3
|16
|107:105
|35
|10
Winnipeg
|32
|13
|2
|2
|15
|98:99
|32
|11
Chicago
|33
|12
|1
|6
|14
|93:101
|32
|12
St. Louis
|34
|12
|0
|7
|15
|86:123
|31
|13
Calgary
|34
|10
|3
|4
|17
|87:103
|30
|14
Nashville
|32
|9
|4
|4
|15
|92:111
|30
|15
Seattle Kraken
|31
|7
|5
|6
|13
|77:98
|30
|16
Vancouver
|33
|9
|4
|3
|17
|92:112
|29