Pastrňák bral dvě asistence, Boston slavil nad Utahem. Nahrávky při výhře i pro Nečase

Martin Nečas přispěl v NHL dvěma přihrávkami k výhře hokejistů Colorada 5:3 na ledě Seattlu a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. David Pastrňák si také připsal v úterý dvě asistence, kterými pomohl Bostonu porazit 4:1 Utah a stal se třetí hvězdou utkání. Vítězství podpořil asistencí Pavel Zacha. Na straně poražených inkasoval Vítek Vaněček čtyřikrát z 23 střel.

Philadelphia i díky 21 zákrokům Daniela Vladaře zvítězila v Montrealu 4:1. Filip Hronek přispěl jednou přihrávkou k výhře Vancouveru 3:0 na ledě New York Rangers. Adam Klapka přihrál na jeden gól Calgary při porážce v San Jose 3:6.

Nečas si připsal alespoň dva body v pěti z posledních sedmi utkání. Po jeho akci Colorado otevřelo skóre, když jeho střelu zpoza mezikruží tečoval Artturi Lehkonen. Podruhé se český hráč zapsal do statistik na začátku třetí třetiny: od pravého mantinelu posunul puk na modrou čáru Caleovi Makarovi, po jehož pasu vyrovnal Nathan MacKinnon na 3:3.

Nerozhodný stav zlomil v přesilové hře Brock Nelson a výhru pojistil při risku Seatllu bez gólmana MacKinnon, první hvězda večera. Nečas si vylepšil bilanci na 14 branek a 31 asistencí z 33 zápasů a vede produktivitu českých hokejistů o sedm bodů před Pastrňákem (13+25).

Pastrňák přihrál na oba góly Morganu Geekiemu, který na přelomu první a druhé třetiny otočil z 0:1 na 2:1. V prvním případě zakončoval v přesilové hře po akci českého kanonýra do odkryté branky. U druhého gólu Geekie dorazil Pastrňákovu střelu a připsal si už 24. trefu sezony. Na 3:1 zvýšil v 51. minutě Casey Mittelstadt, který doklepl do prázdné branky Zachovu střelu. Skóre uzavřel individuálním průnikem Michael Eyssimont.

Vladař inkasoval jen na konci první třetiny, poté co ho střelou z mezikruží překonal Alexandre Texier a otevřel skóre. Už za 39 sekund ale vyrovnal Carl Grundström a ve druhé třetině Philadelphia odskočila na 3:1 po trefách Trevora Zegrase a Bobbyho Brinka. Výhru zpečetil Travis Konecny při hře Montrelau bez brankáře. Na český gólmanský souboj nedošlo, Jakub Dobeš sledoval zápas ze střídačky.

Hronek si připsal asistenci u trefy Conora Garlanda, který v oslabení čtyř proti šesti pojistil výhru gólem na 3:0. Útočník Vancouveru trefil prázdnou branku Rangers z obranného pásma bekhendem z rohu kluziště. Zbývající góly vstřelili Evander Kance Liam Öhgren, který byl součástí výměny za Quinna Hughese a v novém působišti skóroval poprvé. Čisté konto udržel Thatcher Demko, kryl 23 střel. V sestavě poražených odehrál šest minut Jaroslav Chmelař.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2830583343
2.Connor McDavidEdmonton203656340
3.Macklin CelebriniSan Jose1833513413
4.Leon DraisaitlEdmonton1730473410
5.Connor BedardChicago192544318
6.Martin NečasColorado1430443332
7.Mikko RantanenDallas14304433-3
8.Leo CarlssonAnaheim1824423410
9.Nikita KučerovTampa132942309
10.Kyle ConnorWinnipeg152641329

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina3213829108:9044
2Islanders34136312102:9641
3Detroit34154312107:11141
4Washington33171411106:8840
5Boston34146014113:10640
5Flyers321076996:8940
7Tampa33153312106:8839
8Montreal33107412106:11738
9Pittsburgh3213199103:10237
10Devils3312611497:10337
11Florida32152213103:10136
12Rangers3511541589:9536
13Toronto32114512105:10435
14Ottawa32105413101:10434
15Columbus3377613100:11534
16Buffalo3210441498:10932
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3322272133:7755
    2Dallas3418457115:9049
    3Minnesota3414659104:8745
    4Anaheim34128212121:11242
    5Vegas311249696:9041
    6Edmonton34115612116:11838
    7Kings32959984:8637
    8San Jose3498314102:11337
    9Utah35124316107:10535
    10Winnipeg3213221598:9932
    11Chicago3312161493:10132
    12St. Louis3412071586:12331
    13Calgary3410341787:10330
    14Nashville329441592:11130
    15Seattle Kraken317561377:9830
    16Vancouver339431792:11229

