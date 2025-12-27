NHL ONLINE: Pastrňák hraje v Buffalu, Hertl vs. Nečas. Palát proti Capitals
Po vánoční pauze se NHL opět rozjíždí na plné obrátky. Po rozbalování dárků jdou do akce s Bostonem David Pastrňák s Pavlem Zachou, kteří hrají v Buffalu. Souboj Las Vegas s Coloradem proti sobě svádí další dva české hokejové mágy v podobě Tomáše Hertla a Martina Nečase. Na led vyjíždí v dresu Devils i Ondřej Palát či Radko Gudas v barvách Anaheimu. Hrají také Filip Hronek a David Kämpf, kteří s Canucks bojují proti Sharks. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|23
|44
|67
|38
|2
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|30
|31
|61
|36
|45
|3.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|20
|35
|55
|38
|9
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|19
|36
|55
|37
|12
|5.
|Mikko Rantanen
Dallas
|14
|37
|51
|37
|0
|6.
|Martin Nečas
Colorado
|16
|30
|46
|36
|34
|7.
|Jason Robertson
Dallas
|23
|22
|45
|38
|15
|8.
|Nikita Kučerov
Tampa
|13
|32
|45
|33
|10
|9.
|Connor Bedard
Chicago
|19
|25
|44
|31
|8
|10.
|Kyle Connor
Winnipeg
|17
|27
|44
|35
|7
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|36
|14
|8
|3
|11
|121:106
|47
|2
Detroit
|38
|16
|6
|3
|13
|120:122
|47
|3
Flyers
|36
|12
|7
|7
|10
|111:102
|45
|4
Montreal
|37
|13
|7
|5
|12
|123:124
|45
|5
Islanders
|37
|14
|6
|4
|13
|107:104
|44
|6
Tampa
|36
|17
|3
|3
|13
|117:95
|43
|7
Washington
|37
|18
|1
|5
|13
|117:103
|43
|8
Florida
|36
|17
|3
|2
|14
|117:114
|42
|9
Rangers
|39
|12
|7
|4
|16
|104:105
|42
|10
Ottawa
|36
|13
|5
|5
|13
|119:113
|41
|11
Boston
|38
|14
|6
|1
|17
|122:126
|41
|12
Devils
|37
|13
|7
|1
|16
|103:110
|41
|13
Buffalo
|36
|12
|6
|4
|14
|112:117
|40
|14
Pittsburgh
|36
|13
|2
|9
|12
|110:119
|39
|15
Toronto
|36
|12
|4
|5
|15
|115:121
|37
|16
Columbus
|36
|8
|7
|6
|15
|108:125
|36
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|36
|25
|2
|7
|2
|142:80
|61
|2
Dallas
|38
|21
|4
|6
|7
|136:101
|56
|3
Minnesota
|38
|16
|6
|6
|10
|117:99
|50
|4
Vegas
|35
|13
|4
|10
|8
|110:104
|44
|5
Anaheim
|37
|13
|8
|2
|14
|129:126
|44
|6
Edmonton
|38
|14
|5
|6
|13
|130:128
|44
|7
Utah
|39
|13
|5
|3
|18
|116:112
|39
|8
Kings
|36
|10
|5
|9
|12
|91:96
|39
|9
San Jose
|37
|9
|8
|3
|17
|109:129
|37
|10
Nashville
|36
|11
|5
|4
|16
|103:121
|36
|10
Seattle Kraken
|35
|10
|5
|6
|14
|89:107
|36
|12
St. Louis
|38
|14
|0
|8
|16
|95:131
|36
|13
Calgary
|37
|12
|3
|4
|18
|98:113
|34
|14
Winnipeg
|35
|13
|2
|3
|17
|103:107
|33
|15
Vancouver
|36
|10
|5
|3
|18
|103:122
|33
|16
Chicago
|36
|12
|1
|6
|17
|99:114
|32