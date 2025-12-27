Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák hraje v Buffalu, Hertl vs. Nečas. Palát proti Capitals

David Pastrňák v dresu Bostonu.
David Pastrňák v dresu Bostonu.Zdroj: Profimedia
Střídačka Bostonu oslavuje gól Davida Pastrňáka
David Pastrňák zapsal proti Winnipegu dva góly a dvě asistence
Tomáš Hertl se raduje z gólu
Tomáš Hertl se raduje z gólu
Martin Nečas se v dresu Colorada raduje z gólu
Útočník Colorada Martin Nečas v zápase proti Winnipegu vráží do soupeře
Ondřej Palát z New Jersey v utkání proti Buffalu
12
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Po vánoční pauze se NHL opět rozjíždí na plné obrátky. Po rozbalování dárků jdou do akce s Bostonem David Pastrňák s Pavlem Zachou, kteří hrají v Buffalu. Souboj Las Vegas s Coloradem proti sobě svádí další dva české hokejové mágy v podobě Tomáše Hertla a Martina Nečase. Na led vyjíždí v dresu Devils i Ondřej Palát či Radko Gudas v barvách Anaheimu. Hrají také Filip Hronek a David Kämpf, kteří s Canucks bojují proti Sharks. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.573.932.5Detail
LIVE
--Tipsport2.194.312.8Detail
LIVE
--Tipsport2.784.052.28Detail
LIVE
--Tipsport2.564.032.47Detail
LIVE
--Tipsport2.442.65Detail
LIVE
--Tipsport1.984.263.27Detail
LIVE
--Tipsport2.553.982.49Detail
LIVE
--Tipsport2.474.042.55Detail
LIVE
--Tipsport1.514.85.69Detail
LIVE
--Tipsport2.214.142.86Detail
LIVE
--Tipsport2.884.142.2Detail
LIVE
--Tipsport2.184.112.93Detail
LIVE
--Tipsport3.084.112.1Detail
LIVE
--Tipsport1.94.13.26Detail
LIVE
--Tipsport2.353.62.67Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton234467382
2.Nathan MacKinnonColorado3031613645
3.Leon DraisaitlEdmonton203555389
4.Macklin CelebriniSan Jose1936553712
5.Mikko RantanenDallas143751370
6.Martin NečasColorado1630463634
7.Jason RobertsonDallas2322453815
8.Nikita KučerovTampa1332453310
9.Connor BedardChicago192544318
10.Kyle ConnorWinnipeg172744357

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina36148311121:10647
2Detroit38166313120:12247
3Flyers36127710111:10245
4Montreal37137512123:12445
5Islanders37146413107:10444
6Tampa36173313117:9543
7Washington37181513117:10343
8Florida36173214117:11442
9Rangers39127416104:10542
10Ottawa36135513119:11341
11Boston38146117122:12641
12Devils37137116103:11041
13Buffalo36126414112:11740
14Pittsburgh36132912110:11939
15Toronto36124515115:12137
16Columbus3687615108:12536
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3625272142:8061
    2Dallas3821467136:10156
    3Minnesota38166610117:9950
    4Vegas35134108110:10444
    5Anaheim37138214129:12644
    6Edmonton38145613130:12844
    7Utah39135318116:11239
    8Kings3610591291:9639
    9San Jose3798317109:12937
    10Nashville36115416103:12136
    10Seattle Kraken3510561489:10736
    12St. Louis3814081695:13136
    13Calgary3712341898:11334
    14Winnipeg35132317103:10733
    15Vancouver36105318103:12233
    16Chicago3612161799:11432
      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů