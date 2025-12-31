Předplatné

Kämpf se prosadil za Canucks, prohře ale nezabránil. Rittich slaví další výhru

David Kämpf se prosadil v dresu Vancouveru
David Kämpf se prosadil v dresu VancouveruZdroj: ČTK / AP / ETHAN CAIRNS
Brankář David Rittich si připsal v úterním zápase NHL 17 zákroků a dovedl hokejisty New York Islanders k výhře nad Chicagem 3:2 po samostatných nájezdech. Ten vítězný proměnil Bo Horvat. David Kämpf skóroval v dresu Vancouveru, jeho tým ale podlehl Flyers 3:6.

Podrobnosti připravujeme.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina39159312130:11551
2Detroit40167314125:12949
3Islanders40157414114:11048
4Montreal39138612130:13148
5Tampa38184313126:10147
6Flyers38137711118:10947
7Washington39182514124:11145
8Florida39183315126:12445
9Buffalo38146414120:12044
10Pittsburgh38152912122:12343
11Rangers41127517106:11043
12Toronto39144615128:12942
13Boston40146218124:13242
14Devils39137217106:11842
15Ottawa38135515125:12441
16Columbus38107615116:12840
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3826372153:8765
    2Dallas3921477139:10557
    3Minnesota40177610126:10454
    4Edmonton40155614135:13246
    5Vegas37134119117:11545
    6Anaheim39138216134:13744
    7Kings3811591399:10241
    8San Jose39118317120:13641
    9Utah40135319119:11639
    10Seattle Kraken3711571495:11139
    11Calgary39134418103:11638
    12Nashville38125417109:12738
    13St. Louis40150817100:13738
    14Chicago39122718108:12735
    15Vancouver39106320112:13635
    16Winnipeg37132418107:11434

