Rittich je gamer! Čech táhne Islanders do výšin, dostane se ještě do hry o olympiádu?
Výhra v derby nad Rangers, k tomu 27 zákroků v čistém kontu, aplaus fanoušků a veliká chvála spoluhráčů. David Rittich nenápadně, ovšem o to důrazněji, pracuje na dlouholetém setrvání v NHL. „Vyloženě zápasový hráč, prostě gamer!“ ocenil českého gólmana spoluhráč a kapitán Islanders Anders Lee po triumfu 2:0 nad rivalem. Co na to stavitelé národního týmu pro únorovou olympiádu? Má Rittich šanci?
Hráče jako je David Rittich majitelé klubů milují. Z celkového rozpočtu vám ukrojí minimum, umí perfektně krýt záda týmové jedničce, a pokud dostanou šanci, zhusta se vám odvděčí skvělým výkonem. Přesně tenhle případ je 33letý jihlavský rodák, každý den šťastný a pokorný hokejista, vděčný za to, že může být už osmým rokem součástí nejlepší světové ligy.
Pokud bude ve zdařilé práci pokračovat, není nejmenší důvod, aby si zámořskou kariéru neprodloužil minimálně na dekádu. A aby si vylepšil i finanční podmínky, které nyní dosahují těžce podprůměrné hodnoty 1 milion dolarů sezonní mzdy.
Rittich patří jednoznačně mezi nejlepší dvojky celé NHL, ze 14 startů od první minuty vydoloval 9 vítězství, pouze dvakrát prohrál, což je fantastický počin a jeden z klíčových důvodů, proč se Islanders vyšvihli na třetí místo Východní konference. Čech si v úspěšnosti zákroků drží průměr necelých 92 procent, za utkání pustí 2,25 gólu, k tomu přidejte dvě vychytané nuly. Všechno fajn čísla.
Ale právě kolonka výher je pro Davida Ritticha zásadní. „Nula je skvělá, ale moc mě nezajímají. Nejsem jejich velký fanoušek i proto, že jich nemám moc. Jsem rád za každé čisté konto, ale nezajímá mě to. Pokud vyhrajete 7:6, získáte dva body a to je vše, na čem záleží,“ reagoval brankář v sobotním večeru v UBS Areně, kde byl logicky vyhlášen první hvězdou duelu.
Což jsou slova, která rád slyší každý trenér. V Rittichově případě to nejsou prázdné fráze, jeho parťáci napříč NHL už dávno pochopili, že v českém sympaťákovi dostávají výbornou přidanou hodnotu. Parádně chytá a ještě je pro něj týmový úspěch vším. „Je vždy připravený, zkrátka borec. Dneska byl naprosto dokonalý,“ smekl lídr kabiny Lee. „Je to opravdový hráč. Prostě gamer!“
Neuvěřitelná prosincová úspěšnost
Rittich zvlášť v posledním měsíci roku skvěle vyladil formu, den před Štědrým dnem 32 zákroky masivně podpořil vítězství v další důležité bitvě s Devils, pustil jedinou střelu a celá hala na konci skandovala jeho jméno. „Je to tu úžasné od první chvíle, co jsem sem přišel,“ díval najevo, že New York mu sedí. „Všichni si moc vážíme podpory od vás všech, kteří na nás chodíte,“ nezapomněl poděkovat tribunám haly v Elmontu.
V pěti dosavadních prosincových utkáních si drží neuvěřitelnou úspěšnost zásahů 94,9 procent, vyhrál tři duely, ve čtvrtém proti nastartovanému Buffalu dovedl tým do prodloužení. Pustil pouhých osm gólů, v průměru na něj jde přes třicet ran.
Bývalý hvězdný brankář a nyní kouč Islanders Patrick Roy ví, že je na českého borce spolehnutí. „Šlo o tvrdě vybojovaný zápas, oba brankáři byli vynikající. Bylo tam hodně šancí, předvedli několik skvělých zákroků a udrželi skóre tam, kde bylo,“ zvedl palec pro Ritticha i Igora Šesťorkina. Mimochodem Rittich je prvním gólmanem Ostrovanů od října 2022, který v domácím prostředí vychytal výhru nad Rangers. Také díky zpacifikovanému trestnému střílení proti Carsonu Soucymu za stavu 1:0.
Šance na olympiádu?
Až se nabízí otázka, zda by se David Rittich přece jen neměl vmáčknout do olympijského výběru do Milána. Pozice Lukáše Dostála se dál jeví neotřesitelně, na ostatní pozice se doposud nejvíc dávají šance Danielu Vladařovi, jenž se výborně chytil ve Philadelphii a pak i montrealskému Jakubu Dobešovi, jenž je velkým příslibem do budoucna. Do toho připočítejte Karla Vejmelku z Utahu.
Proti Rittichovi mluví fakt, že reprezentační dres oblékl naposledy na mistrovství světa 2018, Dostál s Vladařem jsou vyzkoušení na ledě při posledních turnajích a de facto i v kabině, prvně jmenovaný má nominaci jistou a Vladař je obecně vnímán jako perfektní zástupce. Podobně jako u Islanders Rittich za Iljou Sorokinem. Jenže nejsou tam ty poslední roky strávené s reprezentací…
Finální soupiska bude oznámena šestého ledna v Praze.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|37
|15
|8
|3
|11
|126:108
|49
|2
Detroit
|39
|16
|6
|3
|14
|122:127
|47
|3
Islanders
|38
|15
|6
|4
|13
|109:104
|46
|4
Tampa
|37
|18
|3
|3
|13
|121:97
|45
|5
Washington
|38
|18
|2
|5
|13
|121:106
|45
|6
Flyers
|36
|12
|7
|7
|10
|111:102
|45
|7
Montreal
|37
|13
|7
|5
|12
|123:124
|45
|8
Florida
|37
|17
|3
|2
|15
|119:118
|42
|9
Buffalo
|37
|13
|6
|4
|14
|116:118
|42
|10
Rangers
|40
|12
|7
|4
|17
|104:107
|42
|11
Devils
|38
|13
|7
|2
|16
|106:114
|42
|12
Ottawa
|37
|13
|5
|5
|14
|124:120
|41
|13
Boston
|39
|14
|6
|1
|18
|123:130
|41
|14
Toronto
|37
|13
|4
|5
|15
|122:126
|39
|15
Pittsburgh
|36
|13
|2
|9
|12
|110:119
|39
|16
Columbus
|36
|8
|7
|6
|15
|108:125
|36
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|37
|25
|3
|7
|2
|148:85
|63
|2
Dallas
|39
|21
|4
|7
|7
|139:105
|57
|3
Minnesota
|39
|16
|7
|6
|10
|121:102
|52
|4
Vegas
|36
|13
|4
|11
|8
|115:110
|45
|5
Edmonton
|39
|14
|5
|6
|14
|132:131
|44
|6
Anaheim
|38
|13
|8
|2
|15
|130:132
|44
|7
Kings
|37
|11
|5
|9
|12
|97:97
|41
|8
Utah
|39
|13
|5
|3
|18
|116:112
|39
|9
San Jose
|38
|10
|8
|3
|17
|115:132
|39
|10
St. Louis
|39
|15
|0
|8
|16
|98:133
|38
|11
Calgary
|38
|13
|3
|4
|18
|101:115
|36
|12
Seattle Kraken
|35
|10
|5
|6
|14
|89:107
|36
|13
Nashville
|37
|11
|5
|4
|17
|105:124
|36
|14
Winnipeg
|36
|13
|2
|4
|17
|106:111
|34
|15
Chicago
|37
|12
|2
|6
|17
|103:117
|34
|16
Vancouver
|37
|10
|5
|3
|19
|106:128
|33