NHL ONLINE: Dostál v brance Ducks proti Minnesotě. Hertl padl na ledě St. Louis

Lukáš Dostál jako jednička Anaheimu míří k brankářským hvězdám NHL
Lukáš Dostál jako jednička Anaheimu míří k brankářským hvězdám NHLZdroj: profimedia.cz
Tomáš Hertl se raduje z gólu
V noci na sobotu pokračuje čtyřmi zápasy zámořská NHL, na ledě se představí i čeští hráči. Za Vegas nastoupil proti St. Louis útočník Tomáš Hertl, jeho Vegas ale padlo 3:4. Lukáš Dostál by měl být připraven v brance Anaheimu proti Minnesotě. Všechna utkání nejlepší hokejové ligy světa sledujte ONLINE na webu iSport.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3436703951
2.Connor McDavidEdmonton244670412
3.Macklin CelebriniSan Jose2240624013
4.Leon DraisaitlEdmonton203757416
5.Mikko RantanenDallas164056403
6.Nikita KučerovTampa1935543717
7.Martin NečasColorado1932513940
8.Jason RobertsonDallas2424484115
9.Mark ScheifeleWinnipeg202848397
10.Matt BoldyMinnesota2522474116

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Detroit42177414130:13452
2Tampa40195313135:10751
3Carolina40159313135:12251
4Montreal40148612137:13650
5Islanders41157415116:11748
6Washington41192515133:11847
7Flyers39137712119:11447
8Buffalo39156414124:12146
9Florida39183315126:12445
10Pittsburgh39153912126:12645
11Toronto40154615134:13444
12Boston41156218130:13444
13Devils40147217109:12044
14Ottawa39145515129:12743
15Rangers42127518109:11643
16Columbus39107616118:13140
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3927372159:8867
    2Dallas4121479143:11357
    3Minnesota41177710129:10855
    4Edmonton41155615137:13846
    5Vegas391341111122:12345
    6Anaheim40138316137:14145
    7San Jose40119317124:13943
    8Utah41145319126:11841
    9Kings39115914102:10741
    10Seattle Kraken3812571499:11241
    11Calgary40144418108:11740
    12Nashville40135418114:13340
    13St. Louis42160818105:14640
    14Chicago40132718112:13037
    15Vancouver39106320112:13635
    16Winnipeg39132420113:12234

