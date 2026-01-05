Předplatné

NHL ONLINE: Klapka hraje se Seattlem, Gudas proti Capitals. Český brankář s Rangers

Adam Klapka v dresu Calgary zápolí na domácím ledě proti Seattlu. Do akce jde také Anaheim Radka Gudase, který coby kapitán hraje ve Washinghtonu. Mezi tři tyče se postaví buď Lukáš Dostál, nebo Petr Mrázek. To samé v Utahu, který se utká ve slavné Madison Square Garden s New York Rangers. V bráně se ukáže Karel Vejmelka či Vítek Vaněček. Všechny zápasy hokejové NHL sledujte ONLINE na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.533.992.51Detail
LIVE
--Tipsport2.194.132.89Detail
LIVE
--Tipsport2.054.23.13Detail
LIVE
--Tipsport2.14.123.07Detail
LIVE
--Tipsport2.684.012.37Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3539744150
2.Connor McDavidEdmonton254772421
3.Macklin CelebriniSan Jose2241634113
4.Nikita KučerovTampa2039593819
5.Leon DraisaitlEdmonton203757423
6.Mikko RantanenDallas164157414
7.Martin NečasColorado1933524139
8.Jason RobertsonDallas2425494217
9.Kirill KaprizovMinnesota242549437
10.Wyatt JohnstonDallas232649420

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa41205313142:11053
2Carolina42169314141:12853
3Montreal42149613141:14152
4Detroit43177415131:13852
5Islanders42158415120:12050
6Flyers40147712124:11649
7Pittsburgh41164912135:13149
8Washington42192615135:12148
9Florida41193316129:13047
10Buffalo40156415125:12646
11Boston42157218133:13646
12Devils42157218114:12446
13Ottawa40155515133:12945
14Toronto41154715137:13845
15Rangers43137518114:11745
16Columbus41117716127:13743
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4128373165:9369
    2Dallas4221489146:11758
    3Minnesota43187810138:11558
    4Vegas401341211124:12646
    5Edmonton42155616139:14346
    6Anaheim41138317139:14645
    7Kings40116914107:11143
    8Seattle Kraken39126714103:11543
    9San Jose41119318127:14643
    10Nashville41145418118:13642
    11St. Louis43170818107:14642
    12Utah42145320127:12241
    13Chicago42134718118:13441
    14Calgary41144419111:12140
    15Vancouver41106520117:14337
    16Winnipeg40132421115:12634

