NHL ONLINE: Klapka hraje se Seattlem, Gudas proti Capitals. Český brankář s Rangers
Adam Klapka v dresu Calgary zápolí na domácím ledě proti Seattlu. Do akce jde také Anaheim Radka Gudase, který coby kapitán hraje ve Washinghtonu. Mezi tři tyče se postaví buď Lukáš Dostál, nebo Petr Mrázek. To samé v Utahu, který se utká ve slavné Madison Square Garden s New York Rangers. V bráně se ukáže Karel Vejmelka či Vítek Vaněček. Všechny zápasy hokejové NHL sledujte ONLINE na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|35
|39
|74
|41
|50
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|25
|47
|72
|42
|1
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|22
|41
|63
|41
|13
|4.
|Nikita Kučerov
Tampa
|20
|39
|59
|38
|19
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|20
|37
|57
|42
|3
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|16
|41
|57
|41
|4
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|19
|33
|52
|41
|39
|8.
|Jason Robertson
Dallas
|24
|25
|49
|42
|17
|9.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|24
|25
|49
|43
|7
|10.
|Wyatt Johnston
Dallas
|23
|26
|49
|42
|0
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|41
|20
|5
|3
|13
|142:110
|53
|2
Carolina
|42
|16
|9
|3
|14
|141:128
|53
|3
Montreal
|42
|14
|9
|6
|13
|141:141
|52
|4
Detroit
|43
|17
|7
|4
|15
|131:138
|52
|5
Islanders
|42
|15
|8
|4
|15
|120:120
|50
|6
Flyers
|40
|14
|7
|7
|12
|124:116
|49
|7
Pittsburgh
|41
|16
|4
|9
|12
|135:131
|49
|8
Washington
|42
|19
|2
|6
|15
|135:121
|48
|9
Florida
|41
|19
|3
|3
|16
|129:130
|47
|10
Buffalo
|40
|15
|6
|4
|15
|125:126
|46
|11
Boston
|42
|15
|7
|2
|18
|133:136
|46
|12
Devils
|42
|15
|7
|2
|18
|114:124
|46
|13
Ottawa
|40
|15
|5
|5
|15
|133:129
|45
|14
Toronto
|41
|15
|4
|7
|15
|137:138
|45
|15
Rangers
|43
|13
|7
|5
|18
|114:117
|45
|16
Columbus
|41
|11
|7
|7
|16
|127:137
|43
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|41
|28
|3
|7
|3
|165:93
|69
|2
Dallas
|42
|21
|4
|8
|9
|146:117
|58
|3
Minnesota
|43
|18
|7
|8
|10
|138:115
|58
|4
Vegas
|40
|13
|4
|12
|11
|124:126
|46
|5
Edmonton
|42
|15
|5
|6
|16
|139:143
|46
|6
Anaheim
|41
|13
|8
|3
|17
|139:146
|45
|7
Kings
|40
|11
|6
|9
|14
|107:111
|43
|8
Seattle Kraken
|39
|12
|6
|7
|14
|103:115
|43
|9
San Jose
|41
|11
|9
|3
|18
|127:146
|43
|10
Nashville
|41
|14
|5
|4
|18
|118:136
|42
|11
St. Louis
|43
|17
|0
|8
|18
|107:146
|42
|12
Utah
|42
|14
|5
|3
|20
|127:122
|41
|13
Chicago
|42
|13
|4
|7
|18
|118:134
|41
|14
Calgary
|41
|14
|4
|4
|19
|111:121
|40
|15
Vancouver
|41
|10
|6
|5
|20
|117:143
|37
|16
Winnipeg
|40
|13
|2
|4
|21
|115:126
|34