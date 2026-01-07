NHL ONLINE: Faksa s Dallasem na ledě Washingtonu. V akci také Utah proti Ottawě

Předplatné

Noční program zámořské NHL nabízí pět zápasů. Dallas s Radkem Faksou se představí na ledě Washingtonu. Stars naposledy padli na ledě Caroliny vysoko 3:6, takže mají co napravovat. V akci bude také Utah a jeho prostor mezi třemi tyčemi by měl strážit Karel Vejmelka, jenž se dočkal olympijské nominace. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton284775433
2.Nathan MacKinnonColorado3539744248
3.Macklin CelebriniSan Jose2341644215
4.Nikita KučerovTampa2041613920
5.Leon DraisaitlEdmonton213960433
6.Mikko RantanenDallas174259421
7.Jason RobertsonDallas2527524317
8.Martin NečasColorado1933524237
9.Wyatt JohnstonDallas24265043-2
10.Kyle ConnorWinnipeg203050416

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa42215313146:11255
2Carolina43179314147:13155
3Detroit44187415136:14154
4Islanders43168415129:12052
5Montreal42149613141:14152
6Flyers41157712129:11851
7Washington43202615142:12550
8Pittsburgh41164912135:13149
9Buffalo41166415130:12948
10Toronto42164715141:13947
11Florida42193317130:13447
12Rangers44137618116:12046
13Boston43157219137:14346
14Devils43157219114:13346
15Ottawa41155516136:13445
16Columbus42117717129:14243
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4228374167:9769
    2Dallas43214810149:12358
    3Minnesota44187811140:11958
    4Edmonton43165616145:14548
    5Vegas411351211128:12948
    6Seattle Kraken41146714115:12047
    7Kings41126914111:11345
    8Anaheim43138319145:15845
    9San Jose42129318132:14845
    10Utah43146320130:12443
    11Nashville42145419120:14242
    12St. Louis43170818107:14642
    13Chicago42134718118:13441
    14Calgary42144420112:12640
    15Vancouver42106521120:14837
    16Winnipeg41132521118:13035

