Pastrňák se Zachou přispěli k výhře Bostonu. Nečas bodoval, Hertl nahrával
Hokejisté Colorada rozstříleli v NHL Ottawu 8:2, Martin Nečas k tomu přispěl gólem a asistencí. David Pastrňák a Pavel Zacha si připsali po přihrávce u výhry Bostonu nad Calgary 4:1. Tomáš Hertl dvěma asistencemi podpořil úspěch Vegas nad Columbusem 5:3. Vítěznou branku dal Mark Stone, který se prosadil v šestém duelu v řadě. Daniel Vladař byl zvolen třetí hvězdou utkání, v němž Philadelphia podlehla Torontu 1:2 v prodloužení. Bod vychytal také David Rittich při prohře New York Islanders 1:2 s Nashvillem po samostatných nájezdech.
Nejproduktivnější český hráč v tomto ročníku NHL Nečas nejprve v 18. minutě vybídl přihrávkou mezi kruhy ke střele osamoceného Nathana MacKinnona. Ten zvýšil na 2:0. Dvacátý gól v sezoně vsítil Nečas v čase 31:46, kdy šlo Colorado v početní převaze do vedení 4:1. Tentokrát se role vyměnily. MacKinnon mu poslal kotouč a Nečas se z těžkého úhlu ránou bez přípravy nemýlil.
Avalanche měli v zápase dva čtyřbodové hráče. MacKinnona, který navýšil svoji bilanci o gól a tři asistence, a obránce Joshe Mansona, jenž si připsal bilanci 2+2. Třicetiletý MacKinnon se vrátil do čela statistiky o nejproduktivnějšího hráče, má 78 bodů. Těsně ztrácí Connor McDavid z Edmontonu, ačkoliv ve čtvrtek proti Winnipegu bodoval už v 17. utkání v řadě.
Klub z Denveru, za který nastoupil i druhý Čech Ivan Ivan, nadále jasně vévodí celé NHL. Zvítězil po dvou porážkách, Ottawa je na Východě předposlední.
Pastrňák třicátou asistenci v sezoně zaznamenal v čase 12:06. Po přechodu do útočného pásma a zadovce Marata Chusnutdinova našel druhý nejlepší český střelec v historii soutěže na druhém kruhu volného Švéda Eliase Lindholma. Ten střelou z první zvýšil vedení Bruins na 2:0 a jeho branka byla nakonec vítězná.
Osmadvacetiletý Zacha se podepsal přihrávkou pod poslední gól domácích v závěru druhého dějství, kdy Bostonu zajistil už čtyřbrankový náskok Casey Mittelstadt. Necelou minutu poté už jen upravil na konečných 1:4 Connor Zary.
Do branky Bostonu se poprvé od 27. prosince postavil Fin Joonas Korpisalo, inkasoval jen jednou a téměř po měsíci si připsal vítězství. „Bylo skvělé být zpátky mezi tyčemi. Nechytal jsem skoro dva týdny, takže jsem se snažil co nejvíc této šance využít,“ řekl Korpisalo.
Adam Klapka z Calgary odehrál přes deset minut. V hodnocení pobytu na ledě při vstřelených a obdržených gólech měl bilanci -1. Flames prohráli čtvrté utkání v řadě a nastříleli v nich pouhých šest branek, naopak sedmnáctkrát inkasovali.
Hertl zaznamenal první asistenci v předposlední minutě prostřední třetiny. V brankovišti ho pobídl ke střele Stone, jenže Hertl mu při početní převaze puk vrátil a Stone čekající u levé tyče skóroval. Byl to gól na 4:2 a nakonec vítězný. Poslední celek východu Columbus vrátil do hry v 55. minutě Kirill Marčenko, o dvě minuty později ale Hertl vyslal do přečíslení dva na jednoho Keegana Kolesara a Bretta Howdena, jenž skóre uzavřel.
Vladař z 21 střel inkasoval dvakrát. Flyers dlouho vedli po střele Travise Konecného, který se však zranil a nedohrál. Českého gólmana překonal až v 55. minutě útočník Scott Laughton. V prodloužení se k němu přidal Easton Cowan, Toronto bodovalo poosmé za sebou.
Gólman Islanders Rittich ze hry nestačil na jedinou střelu z 27. Těsně před koncem druhé třetiny srovnal za Predators Ryan O'Reilly. V nájezdech se prosadil pouze Filip Forsberg ve druhé sérii, na Ritticha vyzrál kličkou do bekhendu.
Pittsburgh už s Jevgenijem Malkinem porazil New Jersey 4:1, uzdravený veterán po měsíční pauze přispěl gólem a byl první hvězdou večera. K šesté výhře za sebou přispěli kapitán Sidney Crosby i Rickard Rakell bilancí 0+2, Connor Dewar pak 1+1. Ondřej Palát nastoupil až ve čtvrté formaci Devils.
V sestavě Anaheimu dostal před Lukášem Dostálem přednost Fin Ville Husso, Ducks podlehli 2:5 Carolině a sérii porážek protáhli už na osm. Hokejisté Anaheimu vyslali pouze 13 střel na branku, z toho kapitán Radko Gudas jednu a měl šest hitů.
Patrick Kane pomohl Detroitu dvěma trefami porazit 5:1 Vancouver a jako pátý Američan dosáhl mety 500. gólů. Sedmatřicetiletý útočník, jenž s Chicagem vyhrál třikrát Stanley Cup, se mezi aktivními hráči přidal k Ovečkinovi, Crosbymu, Stamkosovi, Malkinovi a Tavaresovi.
Jubilejní gól si Kane připsal v 57. minutě do prázdné branky. „Obvykle nebývám na ledě, když soupeři hrají bez brankáře. Bylo ale fajn dostat tuto příležitost a slyšet fanoušky, jak vybouchli nadšením, když jsem se na něj vrátil. A poté, co jsem dostal puk a měl možnost vstřelit pětistý gól, to byl fantastický pocit,“ popsal Kane.
Jen ze střídačky sledoval výhru Montrealu 6:2 nad obhájcem Stanley Cupu z Floridy gólman Jakub Dobeš. Přednost dostal Kanaďan Samuel Montembeault. Svým prvním kariérním hattrickem se blýskl francouzský útočník Alexandre Texier a prožil druhý tříbodový večer v řadě. Třikrát skórovat v jednom utkání dokázal jako druhý rodák z Francie po Antoine Rousselovi, jemuž se to povedlo v únoru roku 2017.
„Nevím, jestli mě to překvapuje. Vždy jsem si byl jistý svou hrou. Dostal jsem šanci a daří se mi. Vaše sebevědomí nesmí být ani moc vysoké, ani nízké,“ řekl Texier. Buffalo bez zraněného útočníka Jiřího Kulicha porazilo 5:2 domácí Rangers, za které Artěmij Panarin dosáhl na 600. asistenci v NHL.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|36
|42
|78
|43
|48
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|29
|48
|77
|44
|4
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|24
|43
|67
|43
|17
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|21
|40
|61
|44
|5
|5.
|Nikita Kučerov
Tampa
|20
|41
|61
|39
|20
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|17
|42
|59
|43
|1
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|20
|34
|54
|43
|39
|8.
|Jason Robertson
Dallas
|25
|27
|52
|44
|18
|9.
|Kyle Connor
Winnipeg
|21
|31
|52
|42
|5
|10.
|Wyatt Johnston
Dallas
|25
|26
|51
|44
|-2
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|44
|18
|9
|3
|14
|152:133
|57
|2
Montreal
|44
|16
|9
|6
|13
|151:144
|56
|3
Detroit
|45
|19
|7
|4
|15
|141:142
|56
|4
Tampa
|42
|21
|5
|3
|13
|146:112
|55
|5
Islanders
|44
|16
|8
|5
|15
|130:122
|53
|6
Flyers
|42
|15
|7
|8
|12
|130:120
|52
|7
Pittsburgh
|42
|17
|4
|9
|12
|139:132
|51
|8
Washington
|44
|20
|2
|6
|16
|143:129
|50
|9
Buffalo
|42
|17
|6
|4
|15
|135:131
|50
|10
Toronto
|43
|16
|5
|7
|15
|143:140
|49
|11
Boston
|44
|16
|7
|2
|19
|141:144
|48
|12
Florida
|43
|19
|3
|3
|18
|132:140
|47
|13
Rangers
|45
|13
|7
|6
|19
|118:125
|46
|14
Devils
|44
|15
|7
|2
|20
|115:137
|46
|15
Ottawa
|43
|15
|5
|5
|18
|139:145
|45
|16
Columbus
|43
|11
|7
|7
|18
|132:147
|43
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|43
|29
|3
|7
|4
|175:99
|71
|2
Dallas
|44
|22
|4
|8
|10
|153:124
|60
|3
Minnesota
|45
|18
|8
|8
|11
|143:121
|60
|4
Vegas
|42
|14
|5
|12
|11
|133:132
|50
|4
Edmonton
|44
|17
|5
|6
|16
|149:148
|50
|6
Seattle Kraken
|42
|14
|6
|8
|14
|117:123
|48
|7
San Jose
|43
|12
|10
|3
|18
|136:151
|47
|8
Kings
|42
|12
|6
|10
|14
|114:117
|46
|9
Utah
|44
|15
|6
|3
|20
|133:125
|45
|10
Anaheim
|44
|13
|8
|3
|20
|147:163
|45
|11
Nashville
|43
|14
|6
|4
|19
|122:143
|44
|12
Chicago
|43
|14
|4
|7
|18
|125:137
|43
|13
St. Louis
|44
|17
|0
|8
|19
|110:153
|42
|14
Calgary
|44
|14
|4
|4
|22
|114:134
|40
|15
Vancouver
|43
|10
|6
|5
|22
|121:153
|37
|16
Winnipeg
|42
|13
|2
|5
|22
|121:134
|35